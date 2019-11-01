1 ноября выполняющий рейс из Тюмени в Санкт-Петербург самолет совершил аварийную посадку в аэропорту вылета спустя полтора часа движения. По данным компании «Ямал», которой принадлежит лайнер, самолет был вынужден приземлится из-за попадания птицы в его левую турбину.

Появилось видео посадки с SSJ-100 с отказавшим двигателем в Тюмени

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