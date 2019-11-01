Происшествия

RT на русскомRT на русскомАварийно севший в Тюмени SSJ-100 будет отстранён от полётов

В авиакомпании «Ямал» заявили, что экстренно севший из-за неисправности двигателя в Тюмени самолёт SSJ-100 будет отстранён от полётов. Представитель авиакомпании сообщила РИА Новости, что самолёт будет направлен на ремонт.
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Аварийно севший в Тюмени SSJ-100 будет отстранён от полётов

RT на русском20:23

Момент посадки SSJ100 с отказавшим двигателем в Тюмени попал на видео

РИА Новости14:00

Источник: отказа в работе двигателя севшего в Тюмени SSJ-100 не было

ТАСС12:32

Фото поврежденной турбины самолета «Ямала», аварийно севшего в Тюмени

ИА Север-пресс12:07

В турбину могла попасть птица. Появились подробности аварийной посадки самолета в Тюмени

Новости Тюмени 72.ru12:12

Опубликовано видео экстренной посадки SSJ-100 в Тюмени

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Что произошло за день: пятница, 1 ноября

Интерфакс13:45
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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк».
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Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса

Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.
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