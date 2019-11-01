Происшествия
RT на русскомАварийно севший в Тюмени SSJ-100 будет отстранён от полётов
В авиакомпании «Ямал» заявили, что экстренно севший из-за неисправности двигателя в Тюмени самолёт SSJ-100 будет отстранён от полётов. Представитель авиакомпании сообщила РИА Новости, что самолёт будет направлен на ремонт.
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В турбину могла попасть птица. Появились подробности аварийной посадки самолета в Тюмени
Новости Тюмени 72.ru12:12
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