Франция подтвердила готовность продолжать поставки на Украину тяжелого вооружения, сообщил Елисейский дворец по итогам телефонного разговора французского президента Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.
Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.
ЦНИИточмаш (входит в корпорацию "Ростех") создал технологию модульного оружия, которую можно использовать для стрелкового оружия, создаваемого в интересах армии, сообщил журналистам индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.
Из-за роста закупок российских энергоресурсов Китаем и Индией эффективность санкций Запада в отношении Москвы снижается, при этом есть опасения, что все больше стран будут совершать по отношению к рестрикциям "обходные маневры", говорится в статье издания Nihon Keizai.