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Цены на газ в Европе подскочили из-за аварии на заводе СПГ в США

Из-за закрытия как минимум на три недели производства в Техасе, на которое приходится около 20% американской переработки газа, с рынка может уйти около 1 млн тонн СПГ.
Коммерсантъ
На фоне форс-мажора стоимость июльских фьючерсов на СПГ по индексу TTF в Европе 9 июня взлетела почти на 16%, выйдя за $1 тыс. за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.
Коммерсантъ
В целом мощности завода позволяют перерабатывать до 2,1 млрд кубических футов газа в сутки и при полной мощности экспортировать 15 млн тонн сжиженного газа в год.
Коммерсантъ
Пожар «сократит экспорт и частично снизит нагрузку на поставки в США», — сказал Джон Килдафф, партнер хедж-фонда Again Capital в Нью-Йорке.
Profinance.ru

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Авария на американском заводе СПГ раскачала европейский рынок
Коммерсантъвчера в 14:47
Цены на газ в Европе подскочили из-за аварии на заводе СПГ в США
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Цены на газ рухнули в США и взлетели в Европе
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