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Lenta.ruАвария танкера возле Одессы привела к утечке нефти в Черном море
Взятые ранее пробы зафиксировали превышение нормы в 53 раза. Танкер «Делфи» под флагом Молдавии сел на мель в районе пляжа «Дельфин» в ночь на 22 ноября. Судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма.
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Нашими специалистами установлено превышение содержания в эпицентре катастрофы нефтепродуктов в 157 раз. Инспекторы в данный момент работают на месте и продолжают мониторинг загрязнения в рамках своих полномочий и зоны ответственности.
— Егор Фирсов, украинский политикРИА Новости Крым 08:51
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