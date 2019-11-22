В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".

Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море

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