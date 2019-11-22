Происшествия
РИА НовостиАвария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
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В свою очередь глава МИД Китая отметил, что динамика сотрудничества стран во всех сферах очень высокая, передает ТАСС.
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Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, раскритиковал артистов, которые говорят, что в России всё плохо, но при необходимости едут туда на заработки.
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Центральный федеральный округ (ЦФО) будет оснащен масштабной системой по контролю за передвижением всех транспортных средств.
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Volkswagen показал крупный минивэн Viloran
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В сообщении штаба Берлускони заявили, что никаких серьёзных травм он не получил.
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Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 являются важным рычагом в обеспечении безопасности Турции.
Экономика
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Ночь в Москве была самой холодной с начала осени
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, сообщил РИАМО в пятницу представитель центра погоды «Фобос».
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СМИ: потерпевший крушение у побережья Одессы танкер занимался контрабандой нефтепродуктов
Танкер Delfi, потерпевший аварию у побережья Одессы, участвовал в контрабандных схемах.
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Владимир Федотов: «На первый план вышли ребята со свистком»
На первый план вышли ребята со свистком. Самый главный показатель — болельщик.
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