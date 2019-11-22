Общество

РИА НовостиРИА НовостиАвария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море

В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
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Егор Фирсов
Нашими специалистами установлено превышение содержания в эпицентре катастрофы нефтепродуктов в 157 раз. Инспекторы в данный момент работают на месте и продолжают мониторинг загрязнения в рамках своих полномочий и зоны ответственности.
— Егор Фирсов, украинский политикРИА Новости Крым 08:51

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