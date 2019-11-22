Происшествия
РИА НовостиАвария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
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Шоу-бизнес
Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга
Политика
Представитель Зеленского исключил силовой сценарий «возвращения» Крыма
Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий "возвращения" Крыма.
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Общество
В ЦФО намерены установить систему контроля за движением автомобилей
Гаджеты
Новые Redmi 8T и Mi Note 10 от Xiaomi дебютировали в России
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Общество
В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, раскритиковал артистов, которые говорят, что в России всё плохо, но при необходимости едут туда на заработки.
Музыка
Песни Наргиз после ухода от Фадеева попали в европейский топ-чарт
Политика
Киевский бизнесмен сравнил отток украинцев за границу с коррупцией
Киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции».
Происшествия
В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту
Спорт
Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.
Общество
Victoria’s Secret официально объявила об отмене своего ежегодного шоу
Американская компания L Brands, владелец бренда нижнего белья Victoria's Secret, официально объявила об отмене ежегодного Victoria's Secret Fashion Show, сообщает журнал Fortune.
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Реалу» в Евролиге
Баскетболисты московского ЦСКА потерпели поражение от мадридского "Реала" в матче 10-го тура Евролиги.
Общество
Роза Сябитова ответила на слова о быстро стареющих россиянках
Игры
Игровым консолям будущего предрекли долгую загрузку
Технический директор компании-разработчика компьютерных игр Remedy Entertainment заявил, что контент на следующем поколении консолей будет загружаться довольно долго.
Космос
Астероид размером с челябинский метеорит летит к Земле
На Землю летит неизвестный астероид, который по размеру сопоставим с челябинским метеоритом, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александра Блошенко.
Общество
Тюменец накопил долгов на пять миллиардов рублей
«Самый крупный долг среди физических лиц составляет пять миллиардов рублей», — сообщили в УФССП.
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Политика
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
Происшествия
В аэропорту Львова самолёт выкатился за пределы взлётной полосы
Футбол
Украинская ассоциация футбола обратилась в следственные органы в связи с делом Григория Суркиса
Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила обращения в ГБР, ГПУ и МВД.
Политика
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
Политика
МВФ выдвинул Украине жесткое условие
Украинский политик Сергей Лещенко сообщил, что Международный валютный фонд требует от Киева принятия закона, который сделает невозможным возвращение национализированных банков прежним владельцам.
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Происшествия
Главу подмосковного Чехова задержали по делу о мошенничестве
Как сообщила Врадий "Интерфаксу", что главе города предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Авто
В России начали покупать еще больше автомобилей с «автоматом»
ТОП-3 моделей составляют KIA Rio, Hyundai Solaris и Toyota Camry: доля авто с «автоматом» из Страны утренней свежести превысила 70%, а японский седан покупали с АКП в 100% случаев.
Происшествия
В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Северной Осетии. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Общество
Россиянам рассказали о главных ошибках при сезонной смене колес
Одной из главных ошибок при сезонной смене колес является использование старой резины, срок годности которой ограничен, пишет журнал «За рулем».
Футбол
Виллаш-Боаш: «Сомневаюсь, что Моуринью сработается с президентом „Тоттенхэма“»
Бывший наставник лондонского «Тоттенхэма» Андре Виллаш-Боаш сомневается, что новый главный тренер «шпор» Жозе Моуринью сработается с президентом клуба Даниэлем Леви.
Фигурное катание
Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Японии
Российская фигуристка Алёна Косторная заняла первое место в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.