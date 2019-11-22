Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиАвария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море

В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Концентрация нефтепродуктов в воде в Одесском заливе в 90 раз выше нормы

RT на русском02:06

Содержание нефтепродуктов у севшего на мель танкера возле Одессы превысило норму в 53 раза

Взгляд.рувчера в 13:05

В 53 раза выше нормы: крушение танкера у Одессы загрязнило Черное море

РЕН ТВвчера в 23:11

У берегов Одессы из-за аварии танкера выросла концентрация нефтепродуктов

РБКвчера в 22:06

Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами

Известиявчера в 19:26

Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море

РИА Новости01:52

На месте крушения танкера у побережья Одессы зафиксирован разлив нефтепродуктов

ТАССвчера в 12:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 04:26, Вашингтон
Шоу-бизнес

Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга

ТВ Центр 21 ноября в 10:38
Политика

Представитель Зеленского исключил силовой сценарий «возвращения» Крыма

Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий "возвращения" Крыма.
РИА Новости вчера в 14:34
Общество

Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Lenta.ru вчера в 10:59
Общество

В ЦФО намерены установить систему контроля за движением автомобилей

RT на русском 01:54
Гаджеты

Новые Redmi 8T и Mi Note 10 от Xiaomi дебютировали в России

Экономика сегодня вчера в 01:43
Футбол

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Чемпионат вчера в 06:29
Общество

В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, раскритиковал артистов, которые говорят, что в России всё плохо, но при необходимости едут туда на заработки.
Известия вчера в 13:22
Музыка

Песни Наргиз после ухода от Фадеева попали в европейский топ-чарт

OAnews вчера в 10:54
Политика

Киевский бизнесмен сравнил отток украинцев за границу с коррупцией

Киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции».
RT на русском вчера в 19:46
Происшествия

В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту

RT на русском 03:29
Спорт

Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.
РИА Новости 03:51
Общество

Victoria’s Secret официально объявила об отмене своего ежегодного шоу

Американская компания L Brands, владелец бренда нижнего белья Victoria's Secret, официально объявила об отмене ежегодного Victoria's Secret Fashion Show, сообщает журнал Fortune.
Ведомости 21 ноября в 18:52
Баскетбол

ЦСКА проиграл «Реалу» в Евролиге

Баскетболисты московского ЦСКА потерпели поражение от мадридского "Реала" в матче 10-го тура Евролиги.
Интерфакс-Спорт вчера в 18:12
Общество

Роза Сябитова ответила на слова о быстро стареющих россиянках

Политическая Экспертиза 03:39
Игры

Игровым консолям будущего предрекли долгую загрузку

Технический директор компании-разработчика компьютерных игр Remedy Entertainment заявил, что контент на следующем поколении консолей будет загружаться довольно долго.
Ferra 03:23
Космос

Астероид размером с челябинский метеорит летит к Земле

На Землю летит неизвестный астероид, который по размеру сопоставим с челябинским метеоритом, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александра Блошенко.
Псковское агентство информации вчера в 15:00
Общество

Тюменец накопил долгов на пять миллиардов рублей

«Самый крупный долг среди физических лиц составляет пять миллиардов рублей», — сообщили в УФССП.
URA.Ru 02:26
Политика

Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
РИА Новости вчера в 17:23
Политика

Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных

Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
РИА Новости вчера в 06:25
Происшествия

В аэропорту Львова самолёт выкатился за пределы взлётной полосы

RT на русском 04:19
Футбол

Украинская ассоциация футбола обратилась в следственные органы в связи с делом Григория Суркиса

Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила обращения в ГБР, ГПУ и МВД.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:25
Политика

Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
RT на русском 03:18
Политика

МВФ выдвинул Украине жесткое условие

Украинский политик Сергей Лещенко сообщил, что Международный валютный фонд требует от Киева принятия закона, который сделает невозможным возвращение национализированных банков прежним владельцам.
Expert.ru вчера в 07:47
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Газета.Ru 21 ноября в 22:29
Происшествия

Главу подмосковного Чехова задержали по делу о мошенничестве

Как сообщила Врадий "Интерфаксу", что главе города предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Интерфакс вчера в 02:46
Авто

В России начали покупать еще больше автомобилей с «автоматом»

ТОП-3 моделей составляют KIA Rio, Hyundai Solaris и Toyota Camry: доля авто с «автоматом» из Страны утренней свежести превысила 70%, а японский седан покупали с АКП в 100% случаев.
АвтоВзгляд 21 ноября в 11:11
Происшествия

В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Северной Осетии. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
ТАСС 00:36
Общество

Россиянам рассказали о главных ошибках при сезонной смене колес

Одной из главных ошибок при сезонной смене колес является использование старой резины, срок годности которой ограничен, пишет журнал «За рулем».
Lenta.ru вчера в 22:51
Футбол

Виллаш-Боаш: «Сомневаюсь, что Моуринью сработается с президентом „Тоттенхэма“»

Бывший наставник лондонского «Тоттенхэма» Андре Виллаш-Боаш сомневается, что новый главный тренер «шпор» Жозе Моуринью сработается с президентом клуба Даниэлем Леви.
Евро-футбол.ру 01:54
Фигурное катание

Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Японии

Российская фигуристка Алёна Косторная заняла первое место в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
RT на русском вчера в 04:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное