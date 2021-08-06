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Авария у «Газпрома» вызвала панические покупки сжиженных углеводородных газов

Рынок сжиженных углеводородных газов (СУГ) в пятницу пережил период «панических» покупок на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).
OilCapital.ru
Ажиотаж произошел из-за аварии на ГПЗ «Газпрома» в Новом Уренгое, который обеспечивает сырьем Сургутский ЗСК, являющийся одним из крупнейших продавцов СУГ в России, сообщает «Интерфакс».
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Согласно данным СПбМСТБ, биржевые цены на СУГ по национальному индексу в пятницу взлетели более чем на 6% — до 44959 тыс. руб./т. За последние 2 дня цены подскочили почти на 10%.
OilCapital.ru
Вслед за оптовыми ценами на СУГ растут цены на товар в рознице.
Интерфакс

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