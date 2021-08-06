ИнтерфаксАвария у «Газпрома» вызвала панические покупки сжиженных углеводородных газовРынок сжиженных углеводородных газов (СУГ) в пятницу пережил период «панических» покупок на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).OilCapital.ruАжиотаж произошел из-за аварии на ГПЗ «Газпрома» в Новом Уренгое, который обеспечивает сырьем Сургутский ЗСК, являющийся одним из крупнейших продавцов СУГ в России, сообщает «Интерфакс».OilCapital.ruСогласно данным СПбМСТБ, биржевые цены на СУГ по национальному индексу в пятницу взлетели более чем на 6% — до 44959 тыс. руб./т. За последние 2 дня цены подскочили почти на 10%.OilCapital.ruВслед за оптовыми ценами на СУГ растут цены на товар в рознице.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruOilCapital.ruПодробнее о событииСжиженный газ подорожал на бирже на фоне аварии на заводе «Газпрома»Life.ruвчера в 16:19Эксперты: биржевые цены СУГ ускорили рост на фоне аварии на заводе «Газпрома»ТАССвчера в 12:46Авария «Газпрома» вызвала панику на биржеSibnet Новостивчера в 10:49Авария у «Газпрома» вызвала панику на биржеLenta.ruвчера в 09:55Биржевые цены на СУГ выросли на 6% из-за аварии на уренгойском заводе «Газпрома»Деловое.ТВвчера в 09:24Биржевые цены на СУГ подскочили на 6% из-за аварии на уренгойском заводе «Газпрома»Финмаркетвчера в 07:08Авария у «Газпрома» вызвала панические покупки сжиженных углеводородных газовИнтерфаксвчера в 07:08Показать ещёОценить4Поделиться