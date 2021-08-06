В МЧС предупредили о грозе и сильном ветре в Москве

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до конца суток в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/ с", - говорится в сообщении.