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Авария в Черном море может усугубить дефицит нефти на мировых рынках и подтолкнуть цены

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Сейчас остановлена работа двух выносных причальных устройств (ВПУ) из трех.
Российская газета
России в лице "Транснефти" принадлежат 24% акций консорциума, плюс 7% дочерней компании российской монополии "КТК Компани".
Российская газета
Причиной неисправности послужил сильный шторм в Черном море.
ПРАЙМ
Сейчас один из поставщиков на время выпадает из экспорта, что, безусловно будет заметно для потребителей, среди которых Италия, Франция, Испания и США, на чей рынок уходило примерно 10-15% от объема.
Российская газета

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