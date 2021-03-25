Авария в Суэцком канале подняла цены на нефть почти на 6%
Блокировка Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given в моменте подняла цены на нефть почти на 6%, до 63,9 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. Судно село на мель и перекрыло транспортную артерию соединяющую Европу с Азией, на которую приходится более 10% морских перевозок нефти.В источнике
С чего всё началось
Из-за аварии в Суэцком канале застряла нефть из России на $160 млн
Эксперт уточнил, что аренда танкера для перевозки нефти с Ближнего Востока в Европу обходится фрахтователю примерно в $22,5 тыс. в сутки. Нефть марки Brent подорожала на новостях об остановке движения в Суэцком канале на Лондонской бирже ICE почти на 3%, до $62,7 за баррель.
РБКвчера в 13:03