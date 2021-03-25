Блокировка Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given в моменте подняла цены на нефть почти на 6%, до 63,9 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. Судно село на мель и перекрыло транспортную артерию соединяющую Европу с Азией, на которую приходится более 10% морских перевозок нефти.

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С чего всё началось Из-за аварии в Суэцком канале застряла нефть из России на $160 млн Эксперт уточнил, что аренда танкера для перевозки нефти с Ближнего Востока в Европу обходится фрахтователю примерно в $22,5 тыс. в сутки. Нефть марки Brent подорожала на новостях об остановке движения в Суэцком канале на Лондонской бирже ICE почти на 3%, до $62,7 за баррель. РБК вчера в 13:03