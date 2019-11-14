На трассе Агинское - Дульдурга 13 ноября столкнулись Lexus и Honda. Четыре человека погибли, ещё трое пострадали. Об этом порталу ZAB.RU 14 ноября сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Четыре человека погибли в ДТП в Агинском

Политика Трамп и Эрдоган взялись за решение вопроса с закупкой российских С-400 Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Вашингтон и Анкара рассчитывают в ходе переговоров разрешить ситуацию с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400, сообщает NBC News.

Футбол КДК дисквалифицировал Гончаренко за оскорбление арбитра Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил о решении дисквалифицировать главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на 2 матча (1 — условно) после эпизода с участием 42-летнего специалиста в гостевом матче с ФК «Сочи».

Политика Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.

Общество Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук» Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.

Политика В Киеве представили три направления по возвращению Крыма «Постоянный представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ходе брифинга в Киеве рассказал о трех направлениях работы правительства страны для начала процедуры по возвращению полуострова в ее состав.

Происшествия ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».

Общество Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.

Теннис Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.

Политика Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС рассказал, как экономике страны удалось избежать рецессии.