Происшествия
Zab.RUЧетыре человека погибли в ДТП в Агинском
На трассе Агинское - Дульдурга 13 ноября столкнулись Lexus и Honda. Четыре человека погибли, ещё трое пострадали. Об этом порталу ZAB.RU 14 ноября сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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Автокатастрофы в Забайкалье: всё о двух смертельных трагедиях
Московский Комсомолец Читавчера в 23:56
Спасатели ликвидировали последствия двух ДТП с погибшими в Забайкалье
Забайкальский рабочийвчера в 22:46
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Происшествия
В колледже Благовещенска произошла стрельба
Политика
В Раде заявили о «продаже Украины» из-за законопроекта о рынке земли
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал поддержку украинским парламентом в первом чтении законопроекта об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения.
Общество
Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress
"За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Политика
Трамп и Эрдоган взялись за решение вопроса с закупкой российских С-400
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Вашингтон и Анкара рассчитывают в ходе переговоров разрешить ситуацию с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400, сообщает NBC News.
Футбол
КДК дисквалифицировал Гончаренко за оскорбление арбитра
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил о решении дисквалифицировать главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на 2 матча (1 — условно) после эпизода с участием 42-летнего специалиста в гостевом матче с ФК «Сочи».
Армия и оружие
В Сирии сменили командующего российской группировкой войск
В Сирии сменился командующий российской группировкой войск, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники близкие к ведомству.
Происшествия
В «Артеке» школьница умерла во сне
Футбол
«Наполи» может быть продан за 560 миллионов евро
Катарцы предложили президенту итальянского клуба Аурелио Де Лаурентису 560 миллионов евро.
Происшествия
В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Кино
Марк Уолберг может сыграть Салли в экранизации Uncharted
Variety сообщает, что Марк Уолберг снимется в экранизации Uncharted.
Политика
Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
Политика
Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС
Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Общество
Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук»
Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.
Политика
Лавров в шутку ответил на вопрос о «подготовке» России к выборам в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.
Политика
В Киеве представили три направления по возвращению Крыма
«Постоянный представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ходе брифинга в Киеве рассказал о трех направлениях работы правительства страны для начала процедуры по возвращению полуострова в ее состав.
Происшествия
Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки
Гаджеты
Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой
Происшествия
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Общество
Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
Теннис
Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России
Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС рассказал, как экономике страны удалось избежать рецессии.
Политика
Коломойский не исключил появления российских танков в Польше
Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
Шоу-бизнес
Ольга Копосова рассказала, что ее вытащило из страшной болезни
В "Судьбе человека" актриса говорит, что "След" дал ей свободу, самодостаточность и уверенность в своих силах, а востребованность помогла вырваться "из лап" страшной болезни.
Хоккей
Джастин Бибер с котом спародировал тренировку Панарина с собакой
Наука
Отпечатки пальцев позволяют выявить наркоманов
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Фигурное катание
Загитова и Мамун сделали совместное фото на премии «Женщина года»
Олимпийская чемпионка 2018 года фигуристка Алина Загитова и олимпийская чемпионка 2016 года гимнастка Маргарита Мамун встретились на премии журнала Glamour «Женщина года» и сделали совместные фотографии.
Хоккей
«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
Хоккеисты московского Спартака нанесли поражение игрокам ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ 3:2 ОТ.
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