Происшествия

Zab.RUZab.RUЧетыре человека погибли в ДТП в Агинском

На трассе Агинское - Дульдурга 13 ноября столкнулись Lexus и Honda. Четыре человека погибли, ещё трое пострадали. Об этом порталу ZAB.RU 14 ноября сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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Автокатастрофы в Забайкалье: всё о двух смертельных трагедиях

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Спасатели ликвидировали последствия двух ДТП с погибшими в Забайкалье

Забайкальский рабочийвчера в 22:46

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье

РЕН ТВвчера в 09:42

Погибли 11, пятеро ранены. Что известно о двух автокатастрофах в Забайкалье

Чита.Рувчера в 21:29

Две иномарки столкнулись в Забайкалье, погибли четыре человека

REGNUMвчера в 12:09

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкальском крае

ТАССвчера в 10:20

Последствия двух ДТП с 11 погибшими под Агинским ликвидировали спасатели

Zab.RUвчера в 22:27
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Происшествия

В колледже Благовещенска произошла стрельба

Lenta.ru вчера в 21:30
Политика

В Раде заявили о «продаже Украины» из-за законопроекта о рынке земли

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал поддержку украинским парламентом в первом чтении законопроекта об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения.
RT на русском вчера в 13:11
Общество

Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress

"За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 06:59
Политика

Трамп и Эрдоган взялись за решение вопроса с закупкой российских С-400

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Вашингтон и Анкара рассчитывают в ходе переговоров разрешить ситуацию с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400, сообщает NBC News.
РБК вчера в 17:11
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Футбол

КДК дисквалифицировал Гончаренко за оскорбление арбитра

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил о решении дисквалифицировать главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на 2 матча (1 — условно) после эпизода с участием 42-летнего специалиста в гостевом матче с ФК «Сочи».
News.ru вчера в 07:23
Армия и оружие

В Сирии сменили командующего российской группировкой войск

В Сирии сменился командующий российской группировкой войск, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники близкие к ведомству.
Piter.tv вчера в 12:05
Происшествия

В «Артеке» школьница умерла во сне

РИА Новости вчера в 04:32
Футбол

«Наполи» может быть продан за 560 миллионов евро

Катарцы предложили президенту итальянского клуба Аурелио Де Лаурентису 560 миллионов евро.
Sportbox.RU 12 ноября в 14:42
Происшествия

В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП

На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета вчера в 20:23
Кино

Марк Уолберг может сыграть Салли в экранизации Uncharted

Variety сообщает, что Марк Уолберг снимется в экранизации Uncharted.
Cyber.sports.ru 00:16
Политика

Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
REGNUM вчера в 15:10
Политика

Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС

Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 12:48
Общество

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Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.
Gazeta.SPb 12 ноября в 07:18
Политика

Лавров в шутку ответил на вопрос о «подготовке» России к выборам в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.
REGNUM 12 ноября в 06:57
Политика

В Киеве представили три направления по возвращению Крыма

«Постоянный представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ходе брифинга в Киеве рассказал о трех направлениях работы правительства страны для начала процедуры по возвращению полуострова в ее состав.
Известия вчера в 11:36
Происшествия

Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки

Известия вчера в 20:24
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Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой

Машины и Механизмы вчера в 15:57
Происшествия

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Общество

Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
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Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
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Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС рассказал, как экономике страны удалось избежать рецессии.
РИА Новости вчера в 17:07
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