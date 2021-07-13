Авдолян предложил за свой счет построить третью ветку БАМа
«Первый вариант [обеспечение вывоза дополнительных объемов угля из Якутии] предусматривает строительство нового угольного терминала в заливе Удская губа Охотского моря (в районе п. Чумикан) и железнодорожной линии от Эльгинского месторождения до п. Чумикан за счет средств грузоотправителя без привлечения средств государственной поддержки», — пишет Белозеров.В источнике
Нужен ли Дальнему Востоку третий путь: Новый мегапроект оценили в сотни миллиардов рублей
Комсомольская правдавчера в 08:12