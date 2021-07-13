Сезон отпусков в США продолжит поддерживать нефть

В целом многие поддерживают предложение повысить добычу на 0,4 млн барр./сут. и продлить срок договоренностей до конца 2022 года, и представители ОАЭ в принципе согласны с этим предложением, но официально выразят поддержку, если стране разрешат повысить базовый уровень добычи, начиная с апреля 2022 года.