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Авдолян предложил за свой счет построить третью ветку БАМа

«Первый вариант [обеспечение вывоза дополнительных объемов угля из Якутии] предусматривает строительство нового угольного терминала в заливе Удская губа Охотского моря (в районе п. Чумикан) и железнодорожной линии от Эльгинского месторождения до п. Чумикан за счет средств грузоотправителя без привлечения средств государственной поддержки», — пишет Белозеров.В источнике

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