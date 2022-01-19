«Учитывая то, что в момент совершения сделки строительство [СПГ-проекта], вероятно, еще даже не начнется, сумма кажется довольно существенной», — отмечает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.
Принимая во внимание исторический интерес Zhejiang Energy к российскому газовому рынку, ожидается, что сотрудничество между Zhejiang Energy и "А-Проперти" будет максимально плодотворным и синергетичным для сторон.
Сотовые операторы в РФ планируют поднять стоимость архивных тарифов в начале года, это вслед за МТС намерены сделать "Вымпелком", "Мегафон" и Tele2, сообщает в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке связи.