«Учитывая то, что в момент совершения сделки строительство [СПГ-проекта], вероятно, еще даже не начнется, сумма кажется довольно существенной», — отмечает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.