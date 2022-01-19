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Авдолян продаст китайcкой госкомпании 10% в газовом проекте в Якутии

Речь идет о Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) и ООО «Глобалтэк».
Коммерсантъ
«Якутский газовый проект» на текущем этапе реализации получил оценку в €5 млрд, общая стоимость сделки может составить €500 млн, говорится в сообщении «А-Проперти».
РБК
«Учитывая то, что в момент совершения сделки строительство [СПГ-проекта], вероятно, еще даже не начнется, сумма кажется довольно существенной», — отмечает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.
РБК
Принимая во внимание исторический интерес Zhejiang Energy к российскому газовому рынку, ожидается, что сотрудничество между Zhejiang Energy и "А-Проперти" будет максимально плодотворным и синергетичным для сторон.
Finam.Ru

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Подписано соглашение об условиях продажи долей в компаниях Якутского газового проекта
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Партнером Альберта Авдоляна по производству СПГ в Якутии станет китайская Zhejiang Energy
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