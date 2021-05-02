Ведущая «Ревизорро» Милас вышла на связь после инцидента со знакомой

После одного из комментариев подписчицы, которая спросила, что произошло в квартире ее знакомой диджея Яны Бородиной, где была ранена их знакомая Марина Ефименко, Милас ответила: «Ваша правда сильно отличается от моей».