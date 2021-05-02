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Авен и Фридман подали в суд на издателя книги «Люди Путина»

Еще три российских бизнесмена — Михаил Фридман, Петр Авен и Шалва Чигиринский — и компания "Роснефть" обратились в лондонские суды из-за книги "Люди Путина", сообщает газета Financial Times.В источнике
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С чего всё началось

Совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман и председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, бизнесмен Шалва Чигиринский и компания «Роснефть» в марте и апреле 2021 года подали иски о защите от клеветы к британскому издательству HarperCollins, сообщает
 Financial Times.

Подробнее о событии

Бизнесмены из России подали судебные иски к издателю книги «Люди Путина»

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Два миллиардера и «Роснефть» подали в суд на издателя книги «Люди Путина»

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Фонтанка.Ру07:47

Авен и Фридман подали в суд на издателя книги «Люди Путина»

РИА Новости07:35

FT: Фридман, Авен и «Роснефть» подали в суд на издателя книги «Люди Путина»

Дождь04:38

«Роснефть» и три бизнесмена подали в суд на издателя книги «Люди Путина»

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