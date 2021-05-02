Авен и Фридман подали в суд на издателя книги «Люди Путина»
Еще три российских бизнесмена — Михаил Фридман, Петр Авен и Шалва Чигиринский — и компания "Роснефть" обратились в лондонские суды из-за книги "Люди Путина", сообщает газета Financial Times.В источнике
С чего всё началось
Совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман и председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, бизнесмен Шалва Чигиринский и компания «Роснефть» в марте и апреле 2021 года подали иски о защите от клеветы к британскому издательству HarperCollins, сообщает
Financial Times.