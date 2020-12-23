В ноябре глава Счетной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал спад российской экономики в 2020 году до 4,5%. Он также заявил, что по итогам 2020 года европейская экономика упадет почти на 9%, а спад экономики Великобритании, по его словам, ожидается на уровне 11%.

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