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Авен назвал потерянными для экономики России последние годы

В ноябре глава Счетной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал спад российской экономики в 2020 году до 4,5%. Он также заявил, что по итогам 2020 года европейская экономика упадет почти на 9%, а спад экономики Великобритании, по его словам, ожидается на уровне 11%.В источнике
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РБК

Петр Авен — РБК: «Некоторые банки не готовы к вызовам»

О последствиях пандемии и базовом доходе О кредитных каникулах и закручивании гаек Об отзывах лицензий и готовности санировать "Открытие" О финансовом рынке, криптовалютах и цифровом рубле О продаже Альфа-банка, кредите Алексею Хотину и работе A1 О показаниях для доклада Мюллера "В этом году у нас рисков выживания не было" — Это был самый тяжелый год в вашей карьере банкира?
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В Госдуме ответили Авену про «потерянные годы» для экономики

Национальная служба новостейвчера в 04:20
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Шойгу заявил, что Вооруженные силы РФ получили первые ударные беспилотники

Вооруженные силы России получили первые ударные беспилотные летательные аппараты, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник на заседании коллегии военного ведомства.
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РИА Новостивчера в 08:39