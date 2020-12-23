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Авен назвал «потерянными» для экономики России последние годы

В ноябре глава Счетной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал спад российской экономики в 2020 году до 4,5%. Он также заявил, что по итогам 2020 года европейская экономика упадет почти на 9%, а спад экономики Великобритании, по его словам, ожидается на уровне 11%.В источнике
С чего всё началось
РБК

Авен рассказал о «потерянных годах» для российской экономики

С 2013 года максимальный темп роста ВВП страны не превышал 2,5%. По оценке Счетной палаты, среднегодовой темп роста экономики с 2013 по 2019 год составил 0,9%. За январь — сентябрь 2020 года российская экономика упала на 3,4%, оценил Росстат.
РБК16:00
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ТАСС

Авен назвал последние годы потерянными с точки зрения экономического роста

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«Предпринимательство стало экстримом»: Бизнес оценил слова Авена о «потерянных годах»

Национальная служба новостей03:45
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Банкир из 90-х рассказал о «потерянных» для российской экономики годах

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Авен рассказал о «потерянных годах» для экономики России

Коммерсантъ23:30
РБК

Авен рассказал о «потерянных годах» для российской экономики

РБК16:00

Помещения для открытия новых инфекционных коек отремонтировали в Вышневолоцкой ЦРБ

На заседании было отмечено, что в настоящее время резервный коечный фонд создан в Вышневолоцкой ЦРБ, где выполнили строительно-монтажные работы, в том числе систем для подачи кислорода.
Помещения для открытия новых инфекционных коек отремонтировали в Вышневолоцкой ЦРБ
Tvtver.ru02:03

У Московского парка Победы в Петербурге предлагают возвести небоскреб высотой в 460 метров

Высота здания, которую видит на данном месте автор предложения, соразмерна с небоскребом «Лахта Центр», который достигает 462 метров и является самым высоким небоскребом Европы.
FlashNordвчера в 10:40