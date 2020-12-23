Авен назвал «потерянными» для экономики России последние годы
В ноябре глава Счетной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал спад российской экономики в 2020 году до 4,5%. Он также заявил, что по итогам 2020 года европейская экономика упадет почти на 9%, а спад экономики Великобритании, по его словам, ожидается на уровне 11%.В источнике
С чего всё началось
Авен рассказал о «потерянных годах» для российской экономики
С 2013 года максимальный темп роста ВВП страны не превышал 2,5%. По оценке Счетной палаты, среднегодовой темп роста экономики с 2013 по 2019 год составил 0,9%. За январь — сентябрь 2020 года российская экономика упала на 3,4%, оценил Росстат.
РБК16:00
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