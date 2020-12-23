Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Авен назвал «потерянными» для российской экономики последние годы

Глава совета директоров Альфа-банка, предприниматель Петр Авен счел потерянными последние годы России с точки зрения экономического роста. Об этом сообщает РБК. Он пояснил, что недостаточный уровень инвестиций привел к отсутствию серьезного экономического роста.В источнике
С чего всё началось
РБК

Авен рассказал о «потерянных годах» для российской экономики

С 2013 года максимальный темп роста ВВП страны не превышал 2,5%. По оценке Счетной палаты, среднегодовой темп роста экономики с 2013 по 2019 год составил 0,9%. За январь — сентябрь 2020 года российская экономика упала на 3,4%, оценил Росстат.
РБК16:00
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Авен рассказал о «потерянных годах» для экономики России

Коммерсантъ23:30
РИА Новости

Авен рассказал о «потерянных годах» для российской экономики

РИА Новости01:12
Lenta.ru

Банкир из 90-х рассказал о «потерянных» для российской экономики годах

Lenta.ru00:41
RT на русском

Авен оценил ситуацию в российской экономике

RT на русском01:50
Национальная служба новостей

Банкир Авен назвал последние годы «потерянными» российской экономики

Национальная служба новостей23:28
Царьград

«Плохой результат»: Глава крупного банка двумя словами объяснил, чего ждать от 2021 года

Царьград20:38
РБК

Авен рассказал о «потерянных годах» для российской экономики

РБК16:00

Ученые открыли новый тип мозговых клеток, которые помогают определять расстояние

Доктор Стивен Поултер сказал: «Открытие этих клеток особенно важно, поскольку область мозга, в которой они обнаружены, является одной из первых, на которую воздействуют такие нарушения мозга, как болезнь Альцгеймера, что может объяснить, почему общим симптомом и ключевым ранним «предупреждающим знаком» является потеря предметов или их неправильное размещение».
Научная Россиявчера в 09:07

Банки активизировали работу коллекторов

Сегодня, 23 декабря 2020 года, стало известно, что размер среднего долга, взыскиваемого коллекторами по агентской схеме, в ноябре текущего года увеличился до 5,8 тысячи рублей в месяц, что является максимумом с начала года.
Саминвестор01:54

В Chrome для Android появилась функция голосового ввода с помощью Google Ассистент

Источник отмечает, что впервые возможность использования Google Ассистента в качестве инструмента голосового поиска была замечена в Android-версии Chrome ещё в январе этого года, но тогда функция не работала.
3DNews17:11

В Петербурге на Невском проспекте автомобиль сбил пешехода на остановке

В Петербурге на Невском проспекте на участке у станции метро "Гостиный двор" автомобиль Hyundai сбил пешехода на тротуаре, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета02:23

Вальядолид — Барселона 0:3

Форвард "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории футбола по голам за один клуб, обойдя трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле.
РИА Новости17:35