Авен назвал «потерянными» для российской экономики последние годы
Глава совета директоров Альфа-банка, предприниматель Петр Авен счел потерянными последние годы России с точки зрения экономического роста. Об этом сообщает РБК. Он пояснил, что недостаточный уровень инвестиций привел к отсутствию серьезного экономического роста.В источнике
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Авен рассказал о «потерянных годах» для российской экономики
С 2013 года максимальный темп роста ВВП страны не превышал 2,5%. По оценке Счетной палаты, среднегодовой темп роста экономики с 2013 по 2019 год составил 0,9%. За январь — сентябрь 2020 года российская экономика упала на 3,4%, оценил Росстат.
РБК16:00
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Банкир Авен назвал последние годы «потерянными» российской экономики
Национальная служба новостей23:28