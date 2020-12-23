Ученые открыли новый тип мозговых клеток, которые помогают определять расстояние

Доктор Стивен Поултер сказал: «Открытие этих клеток особенно важно, поскольку область мозга, в которой они обнаружены, является одной из первых, на которую воздействуют такие нарушения мозга, как болезнь Альцгеймера, что может объяснить, почему общим симптомом и ключевым ранним «предупреждающим знаком» является потеря предметов или их неправильное размещение».