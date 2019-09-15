Политика
ИзвестияАвен не согласился с утверждениями об изжившей себя либеральной идее
Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что сохраняет приверженность либеральным экономическим ценностям, несмотря на утверждения о том, что они изжили себя и в определенной мере дискредитированы в глазах российского населения, передает ТАСС 15 сентября.
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Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
Российская газета 14:00
Шоу-бизнес
Медики подключили Заворотнюк к аппарату ИВЛ
Российскую актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Наша версия 07:58
Политика
Экс-президент Польши посоветовал Зеленскому не мстить Порошенко
Квасьневский отметил, что Зеленский не должен мстить Порошенко, поскольку это скажется не только на репутации самого действующего президента, но и Украины.
Аргументы недели 15:03
Политика
Волкер назвал условия для реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе
Специальный представитель Соединенных Штатов на Украине Курт Волкер заявил, что реализация «формулы Штайнмайера» в Донбассе, которая включает в себя механизм предоставления региону особого статуса, возможна только после того, как в регионе состоятся выборы.
REGNUM 16:50
Теннис
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Один из поклонников предложил немке Андреа Петкович сняться в порно, теннисистка не отвергла предложение.
Спорт-Экспресс 03:02
Футбол
«Болонья» навестила Михайловича после победы в матче серии А
Игроки «Болоньи» приехали под окна больничной палаты главного тренера Синиши Михайловича после матча с «Брешией».
Чемпионат 19:25
Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru вчера в 03:15
Происшествия
МИД Британии осудил атаку хуситов на НПЗ в Саудовской Аравии
Великобритания осуждает атаку йеменских повстанцев-хуситов на месторождение и нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии и призывает к прекращению подобного рода действий, заявил официальный представитель британского МИД.
РИА Новости вчера в 10:31
Общество
Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
Известия 18:07
Шоу-бизнес
Священника раскритиковали за рассказ о Заворотнюк
Роман Тертичный, экс-герой знаменитой телестройки, запомнившийся публике под псевдонимом Май Абрикосов, резко осудил поступок священнослужителя, давшего короткое интервью журналистам о ситуации в семье Заворотнюк.
Рамблер 05:23
Технологии
В Сеть утекли данные 14 млн компаний и покупателей
Утечка произошла 9 сентября у оператора фискальных данных (ОФД) "Дримкас". Три дня доступ к информации был открыт.
РЕН ТВ 17:25
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
Экономика
Стало известно, в каком регионе России больше всего платят за ЖКУ
Самую большую долю семейного бюджета тратят на жилищно-коммунальные услуги на Камчатке и Колыме (до 14%), а меньше всего в Дагестане и Ингушетии (менее 5%), свидетельствует рейтинга РИА Новости.
РИА Новости 17:33
Политика
Трамп сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
ТАСС вчера в 09:46
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru вчера в 07:05
Общество
Названа самая высокооплачиваемая профессия в России
В Министерстве труда назвали самую высокооплачиваемую профессию в России.
Газета.Ru 14:14
Кино
Саундтрек «Однажды... в Голливуде» — что спрятал в нем Тарантино
РИА Новости 01:00
Волейбол
Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова стала мамой
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в ночь на воскресенье стала мамой, у нее родился сын, сообщил РИА Новости муж прославленной спортсменки Михаил Мукасей.
РИА Новости 09:55
Армия и оружие
Флагман Тихоокеанского флота провел ракетные стрельбы в Тихом океане
Флагман Тихоокеанского флота, ракетный крейсер «Варяг» в ходе учений в Тихом океане выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Вулкан», уничтожив «надводный корабль» условного противника на расстоянии около 500 км, сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.
Взгляд.ру 13 сентября в 23:20
Происшествия
В Колумбии в результате крушения самолета погибли семь человек
Небольшой самолет упал возле города Попаян Семь человек погибли в результате крушения небольшого самолёта в Колумбии, передает издание El Tiempo.
Аргументы и Факты 19:27
Общество
Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru 13 сентября в 03:40
Политика
В России оценили слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
"Нужно сперва извиниться" Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова американского посла, призвала США извиниться за бомбардировки Югославии.
РИА Новости 15:40
Общество
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
РИА Новости 13 сентября в 01:00
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов
На основе нового рейтинга потребители на официальном сайте Роскачества могут ознакомиться с лучшими устройствами и определится, какое именно больше подойдёт конкретно им. В новом рейтинге список возглавили три модели от компании Samsung, а это модели Galaxy S10+, Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10.
Astera 13 сентября в 14:12
Политика
Джонсон сравнил Британию с Халком
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, говоря о Brexit, сравнил Соединенное Королевство с героем киновселенной Marvel Халком.
Взгляд.ру 08:16