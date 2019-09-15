Политика

ИзвестияИзвестияАвен не согласился с утверждениями об изжившей себя либеральной идее

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что сохраняет приверженность либеральным экономическим ценностям, несмотря на утверждения о том, что они изжили себя и в определенной мере дискредитированы в глазах российского населения, передает ТАСС 15 сентября.
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