Политика

ИзвестияИзвестияАвен не согласился с утверждениями об изжившей себя либеральной идее

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что сохраняет приверженность либеральным экономическим ценностям, несмотря на утверждения о том, что они изжили себя и в определенной мере дискредитированы в глазах российского населения, передает ТАСС 15 сентября.
Читать в источнике
Комментировать119

Подробнее о событии

Авен поспорил с Путиным об изжившей себя либеральной идее

РБКвчера в 09:29

Авен заявил, что не согласен с мнением Путина об изжившей себя либеральной идее

ТАССвчера в 12:42

Российский олигарх поспорил с Путиным о крахе либерализма

Lenta.ruвчера в 10:07

Глава «Альфа-банка» поспорил с Путиным о либеральной идее

URA.Ruвчера в 10:03

Петр Авен отреагировал на заявление Путина о либеральной идее

Московский Комсомолецвчера в 12:03

Авен не согласен, что идея либерализма изжила себя

РЕН ТВвчера в 15:33

Авен поспорил с Путиным об изжившей себя либеральной идее

Forbesвчера в 10:20
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:32, Вашингтон
Происшествия

При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек

Газета.Ru вчера в 17:45
Общество

Названа самая высокооплачиваемая профессия в России

В Министерстве труда назвали самую высокооплачиваемую профессию в России.
Газета.Ru вчера в 14:14
Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк сообщил о запрете комментировать ее состояние

Представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил, что ему запрещено давать какие-либо комментарии относительно состояния здоровья российской актрисы.
Невские Новости вчера в 13:21
Политика

Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом

Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Общество

В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде планируют в ближайшее время провести совещание, на котором обсудят возможность провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе на предприятиях, входящих в национальный проект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
Происшествия

Прилет семи рейсов в аэропорт Новосибирска задерживается из-за тумана

ТАСС вчера в 23:25
Кино

Железный человек появится в новом фильме Marvel «Черная вдова»

Согласно информации Comic Book, в фильме Marvel «Чёрная вдова» может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, несмотря на то, что гибель последнего видели в последней части «Мстителей».
iReactor вчера в 10:04
Армия и оружие

Завершен второй этап поставок С-400 в Турцию

Минобороны Турции заявило о завершении второго этапа поставок российских ЗРК С-400.
Взгляд.ру вчера в 06:30
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости 14 сентября в 19:41
Политика

Помпео обвинил Иран в причастности к атаке на НПЗ Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран стоит за атаками на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников.
RT на русском 14 сентября в 16:43
Здоровье

Употребление помидоров может быть вредно для здоровья

По словам специалиста, помидоры нанесят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток вчера в 07:37
Экономика

Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии

Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас 6 сентября согласовали с возможностью незначительных изменений «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», с соответствующим документом ознакомился «Коммерсантъ».
REGNUM 00:17
Космос

Следующий пуск ракеты «Союз» с космодрома «Куру» состоится 17 декабря

Следующий пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома "Куру" во Французской Гвиане планируется в середине декабря, сообщил Германский центр авиации и космонавтики DLR.
РИА Новости вчера в 20:19
Общество

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru вчера в 06:45
Шоу-бизнес

ГИБДД проверит видео со свадебным катафалком Собчак

Инспекторы ГИБДД заинтересовались ранее появившимся видео со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
Газета.Ru 13 сентября в 10:11
Здоровье

Регуляторы проверяют безопасность препарата от изжоги

Регуляторы из Европы и США проверяют безопасность препарата от изжоги.
Актуальные Новости вчера в 09:20
Политика

Трамп подтвердил ликвидацию сына Усамы бен Ладена

URA.Ru 14 сентября в 09:40
Экономика

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс 13 сентября в 04:39
Экономика

Набиуллина поддержала гарантированный пенсионный продукт от Минфина

Центробанк одобрил предложенную Минфином новую пенсионную систему, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах XVII Международного банковского форума «Банки России – XXI век».
Ведомости 13 сентября в 07:58
Футбол

Семак рассказал о задачах «Зенита» в Лиге чемпионов

Перед клубом после четырехлетнего перерыва в Лиге чемпионов Семак поставил задачу на турнир играть и стараться выйти из группы.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 15:52
Происшествия

Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве

В Москве по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. задержан хоккеист Игорь Мусатов.
РБК вчера в 13:58
Происшествия

Счета главы штаба Навального в Кургане арестовали на 7,5 млрд рублей

Координатор штаба Навального в Кургане Алексей Шварц сообщил, что его счета заблокировали более чем на 7,5 млрд рублей после обысков по делу о легализации доходов.
ЗакC.Ру 14 сентября в 09:35
Экономика

В России начался эксперимент по маркировке велосипедов

В России с 16 сентября, начинается эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам. Проект продлится до 31 мая 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 23:39
Политика

Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина

«Политбюро 2.0» политологи называют неформальную структуру принятия решений окружением президента Владимира Путина и считают его самым влиятельным неформальным политическим институтом в России.
РБК вчера в 17:02
Политика

Экс-президент Польши посоветовал Зеленскому не мстить Порошенко

Квасьневский отметил, что Зеленский не должен мстить Порошенко, поскольку это скажется не только на репутации самого действующего президента, но и Украины.
Аргументы недели вчера в 15:03
Единоборства

Тайсон Фьюрри одолел Отто Уаллина по решению судей

Тайсон Фьюри, боксер из Великобритании и бывший обладатель чемпионского титула, смог одолеть шведского боксера Отто Уаллина по общему решению присутствовавших судей.
Discover24 вчера в 05:28
Политика

Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского

На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru вчера в 09:09
Футбол

Головин объяснил, почему отказался от перехода в «Челси» или «Ювентус»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своих мотивах переезда в чемпионат Франции. Хавбек стал игроком монегасков в 2018 году.
Sportbox.RU вчера в 17:33
Политика

Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского

Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК 13 сентября в 10:10
Шоу-бизнес

СМИ сообщили об отравлении Михаила Галустяна

Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» дозвонился до помощницы Галустяна, однако комментировать ситуацию с отравлением артиста она отказалась.
Говорит Москва вчера в 09:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пётр Олегович Авен
Российский предприниматель
Российский государственный деятель, предприниматель, коллекционер. С 1994 года - член наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное