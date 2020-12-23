Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен считает последние годы годы потерянными для российской экономики в части уровня инвестиций и доли доходов населения от предпринимательства. При этом он ожидает, что «2021 год будем годом восстановительного роста».

С чего всё началось Авен рассказал о «потерянных годах» для российской экономики С 2013 года максимальный темп роста ВВП страны не превышал 2,5%. По оценке Счетной палаты, среднегодовой темп роста экономики с 2013 по 2019 год составил 0,9%. За январь — сентябрь 2020 года российская экономика упала на 3,4%, оценил Росстат. РБК 16:00