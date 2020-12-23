Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Авен рассказал о «потерянных годах» для экономики России

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен считает последние годы годы потерянными для российской экономики в части уровня инвестиций и доли доходов населения от предпринимательства. При этом он ожидает, что «2021 год будем годом восстановительного роста».В источнике
The Moscow Post
РБК
Деловой квартал (Екатеринбург)
Царьград
Национальная служба новостей
RuNews24.ru
С чего всё началось
РБК

Авен рассказал о «потерянных годах» для российской экономики

С 2013 года максимальный темп роста ВВП страны не превышал 2,5%. По оценке Счетной палаты, среднегодовой темп роста экономики с 2013 по 2019 год составил 0,9%. За январь — сентябрь 2020 года российская экономика упала на 3,4%, оценил Росстат.
РБК16:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Банкир из 90-х рассказал о «потерянных» для российской экономики годах

Lenta.ru00:41
Эхо Москвы

Председатель Совета директоров «Альфа-банка» Петр Авен считает последние годы потерянными для российской экономики

Эхо Москвы00:34
РБК

Авен рассказал о «потерянных годах» для российской экономики

РБК16:00
Коммерсантъ

Авен рассказал о «потерянных годах» для экономики России

Коммерсантъ23:30
Национальная служба новостей

Банкир Авен назвал последние годы «потерянными» российской экономики

Национальная служба новостей23:28
Царьград

«Плохой результат»: Глава крупного банка двумя словами объяснил, чего ждать от 2021 года

Царьград20:38
БИЗНЕС Online

Банкир Петр Авен заявил о «потерянных годах» для российской экономики

БИЗНЕС Online23:38

Минобороны рассказало об успехах разминирования в Карабахе

Инженерные подразделения миротворческих сил России за время операции в Нагорном Карабахе разминировали 260 гектаров территории, завершается разминирование северной окраины Степанакерта, сообщает Минобороны РФ.
РИА Новости21:09

Ролик Навального с признанием сотрудника ФСБ об отравлении набрал 11,4 млн просмотров

17 декабря президент России прокомментировал совместное расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel о том, что за попыткой отравления оппозиционера Алексея Навального могли стоять сотрудники ФСБ: Это никакое не расследование, это легализация материалов американских спецслужб.
Znak.comвчера в 01:54