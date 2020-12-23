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Накануне.Ru
Накануне.Ru

Авен считает последние годы потерянными для российской экономики

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен считает последние годы потерянными для российской экономики в части уровня инвестиций и доли доходов населения от предпринимательства.В источнике
С чего всё началось
РБК

Авен рассказал о «потерянных годах» для российской экономики

С 2013 года максимальный темп роста ВВП страны не превышал 2,5%. По оценке Счетной палаты, среднегодовой темп роста экономики с 2013 по 2019 год составил 0,9%. За январь — сентябрь 2020 года российская экономика упала на 3,4%, оценил Росстат.
РБК16:00
Подробнее о событии
ТАСС

Авен назвал последние годы потерянными с точки зрения экономического роста

ТАСС03:03
Национальная служба новостей

В Госдуме ответили Авену про «потерянные годы» для экономики

Национальная служба новостей04:20
РБК

Авен рассказал о «потерянных годах» для российской экономики

РБК16:00
РИА Новости

Авен рассказал о «потерянных годах» для российской экономики

РИА Новости01:12
Lenta.ru

Банкир из 90-х рассказал о «потерянных» для российской экономики годах

Lenta.ru00:41
Коммерсантъ

Авен рассказал о «потерянных годах» для экономики России

Коммерсантъ23:30
RT на русском

Авен оценил ситуацию в российской экономике

RT на русском01:50

Экспертно-криминалистический центр нижегородского ГУ МВД включён в санкционный список США

В число 45 российских и 58 китайских организаций включён экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Нижегородской области (Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs).
НТА-Приволжьевчера в 02:43

Минздрав прекратил набор добровольцев для испытаний вакцины «Спутник V»

Москва, 23 декабря 2020, 16:15 — REGNUM Минздрав России принял решение прекратить набор добровольцев для клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщили 23 декабря в пресс-службе министерства.
REGNUM08:15

Самоизоляция больше вредит женщинам, чем мужчинам

Как полагают авторы исследования, более высокие баллы по сочувствию и эмпатии говорят о том, что женщины будут с большей вероятностью соблюдать предписываемые рекомендации по ношению масок, мытью рук, социальному дистанцированию и так далее (о таком исследовании мы уже писали здесь).
Naked Science07:32