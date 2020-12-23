Самоизоляция больше вредит женщинам, чем мужчинам

Как полагают авторы исследования, более высокие баллы по сочувствию и эмпатии говорят о том, что женщины будут с большей вероятностью соблюдать предписываемые рекомендации по ношению масок, мытью рук, социальному дистанцированию и так далее (о таком исследовании мы уже писали здесь).