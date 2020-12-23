С 2013 года максимальный темп роста ВВП страны не превышал 2,5%. По оценке Счетной палаты, среднегодовой темп роста экономики с 2013 по 2019 год составил 0,9%. За январь — сентябрь 2020 года российская экономика упала на 3,4%, оценил Росстат.

РБК вчера в 16:00