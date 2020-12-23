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Накануне.Ru
Накануне.Ru

Авен считает последние годы потерянными для российской экономики

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен считает последние годы потерянными для российской экономики в части уровня инвестиций и доли доходов населения от предпринимательства.В источнике
С чего всё началось
РБК

Авен рассказал о «потерянных годах» для российской экономики

С 2013 года максимальный темп роста ВВП страны не превышал 2,5%. По оценке Счетной палаты, среднегодовой темп роста экономики с 2013 по 2019 год составил 0,9%. За январь — сентябрь 2020 года российская экономика упала на 3,4%, оценил Росстат.
РБКвчера в 16:00
Подробнее о событии
ТАСС

Авен назвал последние годы потерянными с точки зрения экономического роста

ТАССвчера в 03:03
Национальная служба новостей

В Госдуме ответили Авену про «потерянные годы» для экономики

Национальная служба новостейвчера в 04:20
РИА Новости

Авен рассказал о «потерянных годах» для российской экономики

РИА Новостивчера в 01:12
RT на русском

Авен оценил ситуацию в российской экономике

RT на русскомвчера в 01:50
Lenta.ru

Банкир из 90-х рассказал о «потерянных» для российской экономики годах

Lenta.ruвчера в 00:41
Коммерсантъ

Авен рассказал о «потерянных годах» для экономики России

Коммерсантъвчера в 23:30
РБК

Авен рассказал о «потерянных годах» для российской экономики

РБКвчера в 16:00

Трубоукладчик «Фортуна» ускорил строительство Nord Stream 2

Берлин, 22 декабря 2020, 07:33 — REGNUM Темпы работы по строительству газопровода «Северный поток — 2» на мелководье Балтийского моря ускорила российская баржа-трубоукладчик «Фортуна», сообщает навигационный портал Myshiptracking.
REGNUM21 декабря в 23:33

В Украине подвергли критике опытный образец нового танка «Краб»

От внимания военных экспертов не удалось скрыть, что представляемый украинскими конструкторами образец нового танка, оказался, на самом деле, глубоко модернизированной версией советского танка разработки 50-х годов.
Военное деловчера в 05:03

Генерал бундесвера считает Россию главной угрозой для НАТО

В своём интервью для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung генерал бундесвера Джаред Зембритцки, занимающий должность начальника штаба армии США в Висбадене, рассказал, что причиной обращения НАТО своего взора на Восток, послужила вероятность возникновения угрозы со стороны России.
Военное деловчера в 08:17

ВМС США опубликовали самый опасный манёвр российского Су-35 в 2020 году

Командование военно-морскими силами США включило «опасный манёвр» российского истребителя Су-35С, который в действительности, осуществлял лишь идентификацию американского военного противолодочного самолёта, в список самых опасных манёвров российских ВКС в 2020 году.
Avia.pro20:17

Госдеп США обвинил ФСБ в причастности к отравлению Навального «Новичком»

Пресс-секретарь Госдепа подчеркнул, что США «полностью доверяют» выводам Организации по запрещению химического оружия, сделанным в октябре 2020 года, о том, Навальный подвергся воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок».
REGNUM01:31