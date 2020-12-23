Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Накануне.Ru
Накануне.Ru

Авен считает последние годы потерянными для российской экономики

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен считает последние годы потерянными для российской экономики в части уровня инвестиций и доли доходов населения от предпринимательства.В источнике
С чего всё началось
РБК

Авен рассказал о «потерянных годах» для российской экономики

С 2013 года максимальный темп роста ВВП страны не превышал 2,5%. По оценке Счетной палаты, среднегодовой темп роста экономики с 2013 по 2019 год составил 0,9%. За январь — сентябрь 2020 года российская экономика упала на 3,4%, оценил Росстат.
РБК16:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Банкир из 90-х рассказал о «потерянных» для российской экономики годах

Lenta.ru00:41
Национальная служба новостей

В Госдуме ответили Авену про «потерянные годы» для экономики

Национальная служба новостей04:20
RT на русском

Авен оценил ситуацию в российской экономике

RT на русском01:50
РИА Новости

Авен рассказал о «потерянных годах» для российской экономики

РИА Новости01:12
ТАСС

Авен назвал последние годы потерянными с точки зрения экономического роста

ТАСС03:03
Коммерсантъ

Авен рассказал о «потерянных годах» для экономики России

Коммерсантъ23:30
РБК

Авен рассказал о «потерянных годах» для российской экономики

РБК16:00

Путин по предложению ЕР поручил удвоить выплаты медикам за работу с COVID-19 на праздники

Президент России Владимир Путин поддержал предложение партии "Единая Россия" и поручил удвоить выплаты врачам, которые будут работать с пациентами с коронавирусом на новогодних праздниках.
Газета.Ru08:46

Режиссёр-террорист Сенцов написал кощунственный пост о смерти Геннадия Кернеса

Украинский террорист, по недоразумению считающий себя режиссёром, Олег Сенцов опубликовал издевательский пост в Facebook на смерть мэра Харькова Геннадия Кернеса, прощание с которым проходило сегодня, 23 декабря.
ИА Новороссия08:03

Суд в Стокгольме отклонил жалобу «Газпрома» по делу о контракте с Польшей

Стокгольм, 23 декабря 2020, 17:34 — REGNUM Жалоба, поданная «Газпромом» на решение арбитражного суда по цене на газ в Ямальском контракте (с Польшей), отклонена Апелляционным судом в Стокгольме, сообщает 23 декабря польская PGNiG.
REGNUM09:34