Российская фигуристка Евгения Медведева не намерена прекращать борьбу после неудачного выступления в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне. Об этом ТАСС по телефону сообщил тренер спортсменки канадец Брайан Орсер.

с чего всё началось

Она очень расстроена, мы оба ошеломлены - не ожидали такого. Она старалась и тренировалась как никогда. Конечно, она будет кататься завтра в произвольной программе. Это будет долгий день для нас обоих.

Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам. Об этом Sport24 заявил чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух.

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