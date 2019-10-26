Фигурное катание

РБКРБКАвербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде

Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам. Об этом Sport24 заявил чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух.
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Брайан Орсер
Она очень расстроена, мы оба ошеломлены - не ожидали такого. Она старалась и тренировалась как никогда. Конечно, она будет кататься завтра в произвольной программе. Это будет долгий день для нас обоих.
— Брайан Орсер, канадский фигуристТАСС Спорт вчера в 17:43
с чего всё началось

Орсер: Медведева продолжит борьбу на Гран-при, несмотря на неудачу в короткой программе

Российская фигуристка Евгения Медведева не намерена прекращать борьбу после неудачного выступления в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне. Об этом ТАСС по телефону сообщил тренер спортсменки канадец Брайан Орсер.
ТАСС Спортвчера в 18:02

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