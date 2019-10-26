Фигурное катание
РБКАвербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде
Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам. Об этом Sport24 заявил чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух.
Читать в источнике
Оценить
Она очень расстроена, мы оба ошеломлены - не ожидали такого. Она старалась и тренировалась как никогда. Конечно, она будет кататься завтра в произвольной программе. Это будет долгий день для нас обоих.
— Брайан Орсер, канадский фигуристТАСС Спорт вчера в 17:43
с чего всё началось
Российская фигуристка Евгения Медведева не намерена прекращать борьбу после неудачного выступления в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне. Об этом ТАСС по телефону сообщил тренер спортсменки канадец Брайан Орсер.ТАСС Спортвчера в 18:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:15, Ашберн
Футбол
Шварценеггер предложил называть Роналду терминатором
Известный актер Арнольд Шварценеггер предложил называть форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду терминатором.
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
"Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша ответила на критику СМИ и ряда пользователей Сети, которая обрушилась на нее после высказывания девушки о принадлежности Крыма.
Политика
Владимир Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
Происшествия
Поиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены
Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу легкомоторного самолета в Пермском крае.
Гаджеты
Названа стоимость Redmi Note 8T с модулем NFC
Компания Redmi готовит к выходу свой новый смартфон Redmi Note 8T.
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Общество
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
25 октября в столице ожидается прохладная погода, воздух днем не прогреется выше +12.
Единоборства
Салихов в третий раз одержал победу в UFC
Наука
Найдены ответственные за слепоту у пожилых людей клетки
Исследователи из США выяснили что глиальные, сосудистые, а также колбочковые клетки связаны с с дегенерацией макулы.
Армия и оружие
Две российские атомные подлодки испытают вооружение в Норвежском море
В Норвежском море пройдут испытания вооружения российских атомных подлодок "Нижний Новгород" и "Псков".
Экономика
Завод Pozis потребовал от Госдумы равных льгот с иностранцами
Зеленодольский завод Pozis направил в Госдуму РФ ряд предложений по выравниванию на рынке условий работы по сравнению с иностранными производителями, пользующимися льготами режимов ТОСЭР.
Общество
Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину
Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
Происшествия
Власти Алтая окажут помощь пострадавшим в крупном ДТП
Правительство Алтайского края прорабатывает вопрос оказания помощи пострадавшим в результате ДТП в Топчихинском районе.
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» пообещала не подать Малахову руки из-за выпуска про эскорт
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Армия и оружие
Системы С-300 впервые поступили на вооружение базы РФ в Таджикистане
В Таджикистан доставлен первый дивизионный комплект зенитно-ракетных систем С-300ПС, который впервые поступил на вооружение 201-й российской военной базы, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ.
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержан замглавы жилищного комитета города
Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Гашенко задерживали сотрудники ФСБ.
Происшествия
Ребенок «без лица» родился в Португалии
В португальской больнице города Сан-Бернарду-де-Сетубал был рожден на свет ребенок без носа, глаз и части черепа.
Происшествия
В Астрахани в ДТП с маршруткой пострадали 11 человек
Как уточнили ТАСС в детской больнице им. Н. Н. Силищевой, у пострадавших детей были диагностированы ушибы легкой степени.
Общество
Дети получат «Фризиум» до конца следующей недели
Семьи, которые подтвердили необходимость в незарегистрированном препарате «Фризиум», получат лекарство до конца следующей недели, заявили в Общероссийском народном фронте.
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Политика
Лавров и Помпео обсудили обстановку в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили по телефону обстановку в Сирии.
Политика
Леонид Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины
Агентство «Укринформ» в пятницу опубликовало заявление представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы, в котором он высказал мнение, что «формула Штайнмайера» не приведет к миру в регионе.