Общество

РБКРБКАвербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу

Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
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с чего всё началось

Ночные репетиции и почти 200 тысяч за выход. Как Загитова, Медведева и другие зарабатывают в шоу

В рейтинге самых успешных спортсменов России только три фигуристки — Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. Несмотря на высокую популярность фигурного катания, заработки главных звезд здесь прилично отличаются от того, что получают те же футболисты или хоккеисты.
Sport24.ru05:43

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Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу

РБК11:32

Авербух назвал гонорары фигуристов за участие в ледовых шоу

Известия11:18

Авербух продал машину, чтобы покрыть долги ледового шоу: «Были убытки больше $100 тысяч»

Sport24.ru04:50

Илья Авербух раскрыл зарплаты фигуристов за участие в ледовых шоу

Российская газета08:32

Авербух назвал гонорары фигуристов за выступления в ледовых шоу

RT на русском08:02

Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу

РИА Новости07:41

Авербух раскрыл гонорары звездных фигуристов в ледовых шоу

URA.Ru09:37
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:26, Ашберн
Происшествия

В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя

Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
РИА Новости 10:56
Кино

Южнокорейская лента «Паразиты» завоевала «Золотой глобус»

Картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", трансляция 77-й церемонии вручения награды идет на телеканале NBC из Лос-Анджелеса.
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ТАСС 19:54
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Транзит газа через Украину сократился в пять раз

Объём транзита газа из России через Украину в первый день этого года оказался в 5,3 раза ниже, чем декабрьские показатели.
Life.ru вчера в 00:03
Политика

Трамп пригрозил Ираку санкциями

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае «враждебности» к Соединённым Штатам со стороны Багдада.
RT на русском 20:04
Общество

В России могут скорректировать возраст вступления в брак

Министерство юстиции России планирует скорректировать возраст вступления в брак, об этом следует из плана законопроектной деятельности правительства на текущий год.
REGNUM вчера в 10:17
Политика

Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
Известия 07:46
Шоу-бизнес

Елена Перминова намекнула на помолвку с Александром Лебедевым

2020-й обещает быть богатым на звездные свадьбы.
Woman.ru вчера в 11:58
Общество

Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют

Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Экспресс газета вчера в 07:05
Хоккей

Тарасов поздравил Россию с победой на МЧМ картинкой с финала 2011 года

RT на русском 16:20
Технологии

Microsoft прекращает поддержку Windows 7

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержи операционной системы Windows 7, говорится на их официальной странице.
Газета.Ru 03 января в 20:58
Армия и оружие

Во время атаки на военную базу в Кении погибли солдаты США

Сообщается, что атака исламистов действующей на территории Сомали группы исламистов «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на аэродром Манда-Бей на острове Манда, используемый как американскими так и кенийскими военными, произошла в ночь на 5 января.
REGNUM 16:40
Политика

Президент Ирака призвал не допустить войны на Ближнем Востоке

Президент Ирака Бархам Салех призвал не допустить широкомасштабной войны на Ближнем Востоке.
ТАСС 18:42
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
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Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Ранее экс-посла Польши в Германии, пообещавшего поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, российский лидер назвал «сволочью и антисемитской свиньей».
Мой Брянск вчера в 11:20
Космос

Сколько потребуется времени на исследование Галактики

Машины и Механизмы вчера в 09:01
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Ксения Собчак поставила на лыжи не только сына, но и мужа

Сама Ксения на горных лыжах катается, а вот ее супруг режиссер Константин Богомолов пока не очень уверенно спускается с гор.
Аргументы недели 11:52
Космос

Большое Красное Пятно Юпитера оказалось живучим

По мнению ученого, наблюдаемые изменения конфигурации атмосферного антициклона связаны со слиянием с более мелкими вихревыми образованиями, при которых возникают точки застоя, в которых скорость потока сначала резко снижается, а затем возрастает.
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Шоу-бизнес

Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике

Актриса Настасья Самбурская проводит новогодние праздники на Бали.
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Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости 03 января в 01:29
Хоккей

ФХР намерена оставить Брагина во главе молодежной сборной России

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал возможное продление контракта с главным тренером молодежной сборной Валерием Брагиным.
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Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красных.
Sport24.ru 12:52
Армия и оружие

NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки США

Президент США Дональд Трамп приказал убить в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным американской разведки, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в министерстве обороны и администрации США.
Ведомости 07:29
Армия и оружие

СМИ сообщили о повышенной боевой готовности ракетных войск Ирана

Ракетные войска Ирана находятся в повышенной боевой готовности, сообщил Reuters официальный представитель США.
РБК 18:30
Общество

Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам

Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
РИА Новости 01:18
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Омское собрание в память о Федорове прошло без задержаний

БК55 вчера в 06:08
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В Skoda рассказали о новинках для России в 2020 году

В 2020 году компания Skoda привезет в Россию новый кроссовер Karoq, обновленный лифтбек Rapid и четвертое поколение Octavia.
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Денис Гармаш перешел из киевского «Динамо» в турецкий «Ризеспор»

Bookmaker-ratings.ru 14:09
Культура

«Уральские пельмени» объяснили свой новогодний успех на телевидении

Директор юмористического коллектива «Уральские пельмени» Евгений Орлов объяснил высокие рейтинги одноимённого шоу на канале СТС непрерывно растущим качеством проекта.
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«Минималка» на Украине обогнала российскую: почему «перемога» отменяется

Минимальная зарплата на Украине выросла с начала года и в долларовом эквиваленте теперь обгоняет «минималку» в России и Белоруссии.
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Илья Авербух
Фигурист
Советский и российский фигурист. Заслуженный мастер спорта России. Награждён орденом Дружбы. По окончании спортивной карьеры - предприниматель, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании.
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