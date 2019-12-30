Общество
РБКАвербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу
Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
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с чего всё началось
В рейтинге самых успешных спортсменов России только три фигуристки — Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. Несмотря на высокую популярность фигурного катания, заработки главных звезд здесь прилично отличаются от того, что получают те же футболисты или хоккеисты.Sport24.ru05:43
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Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
Кино
Южнокорейская лента «Паразиты» завоевала «Золотой глобус»
Картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", трансляция 77-й церемонии вручения награды идет на телеканале NBC из Лос-Анджелеса.
Энергетика
Транзит газа через Украину сократился в пять раз
Объём транзита газа из России через Украину в первый день этого года оказался в 5,3 раза ниже, чем декабрьские показатели.
Политика
Трамп пригрозил Ираку санкциями
Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае «враждебности» к Соединённым Штатам со стороны Багдада.
Общество
В России могут скорректировать возраст вступления в брак
Министерство юстиции России планирует скорректировать возраст вступления в брак, об этом следует из плана законопроектной деятельности правительства на текущий год.
Политика
Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман
Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
Шоу-бизнес
Елена Перминова намекнула на помолвку с Александром Лебедевым
2020-й обещает быть богатым на звездные свадьбы.
Общество
Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют
Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Хоккей
Тарасов поздравил Россию с победой на МЧМ картинкой с финала 2011 года
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
Компания Microsoft объявила о прекращении поддержи операционной системы Windows 7, говорится на их официальной странице.
Армия и оружие
Во время атаки на военную базу в Кении погибли солдаты США
Сообщается, что атака исламистов действующей на территории Сомали группы исламистов «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на аэродром Манда-Бей на острове Манда, используемый как американскими так и кенийскими военными, произошла в ночь на 5 января.
Политика
Президент Ирака призвал не допустить войны на Ближнем Востоке
Президент Ирака Бархам Салех призвал не допустить широкомасштабной войны на Ближнем Востоке.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Ранее экс-посла Польши в Германии, пообещавшего поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, российский лидер назвал «сволочью и антисемитской свиньей».
Космос
Сколько потребуется времени на исследование Галактики
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поставила на лыжи не только сына, но и мужа
Сама Ксения на горных лыжах катается, а вот ее супруг режиссер Константин Богомолов пока не очень уверенно спускается с гор.
Космос
Большое Красное Пятно Юпитера оказалось живучим
По мнению ученого, наблюдаемые изменения конфигурации атмосферного антициклона связаны со слиянием с более мелкими вихревыми образованиями, при которых возникают точки застоя, в которых скорость потока сначала резко снижается, а затем возрастает.
Шоу-бизнес
Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике
Актриса Настасья Самбурская проводит новогодние праздники на Бали.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Хоккей
ФХР намерена оставить Брагина во главе молодежной сборной России
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал возможное продление контракта с главным тренером молодежной сборной Валерием Брагиным.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии
«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красных.
Армия и оружие
NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки США
Президент США Дональд Трамп приказал убить в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным американской разведки, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в министерстве обороны и администрации США.
Армия и оружие
СМИ сообщили о повышенной боевой готовности ракетных войск Ирана
Ракетные войска Ирана находятся в повышенной боевой готовности, сообщил Reuters официальный представитель США.
Общество
Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
Происшествия
Омское собрание в память о Федорове прошло без задержаний
Авто
В Skoda рассказали о новинках для России в 2020 году
В 2020 году компания Skoda привезет в Россию новый кроссовер Karoq, обновленный лифтбек Rapid и четвертое поколение Octavia.
Футбол
Денис Гармаш перешел из киевского «Динамо» в турецкий «Ризеспор»
Культура
«Уральские пельмени» объяснили свой новогодний успех на телевидении
Директор юмористического коллектива «Уральские пельмени» Евгений Орлов объяснил высокие рейтинги одноимённого шоу на канале СТС непрерывно растущим качеством проекта.
Экономика
«Минималка» на Украине обогнала российскую: почему «перемога» отменяется
Минимальная зарплата на Украине выросла с начала года и в долларовом эквиваленте теперь обгоняет «минималку» в России и Белоруссии.