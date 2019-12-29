Общество

РБКРБКАвербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу

Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
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с чего всё началось

Ночные репетиции и почти 200 тысяч за выход. Как Загитова, Медведева и другие зарабатывают в шоу

В рейтинге самых успешных спортсменов России только три фигуристки — Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. Несмотря на высокую популярность фигурного катания, заработки главных звезд здесь прилично отличаются от того, что получают те же футболисты или хоккеисты.
Sport24.ru05:43

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Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу

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Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу

РИА Новости07:41

Авербух раскрыл гонорары звездных фигуристов в ледовых шоу

URA.Ru09:37

Илья Авербух раскрыл зарплаты фигуристов за участие в ледовых шоу

Российская газета08:32

Авербух назвал гонорары фигуристов за выступления в ледовых шоу

RT на русском08:02

Авербух назвал гонорары фигуристов за участие в ледовых шоу

Известия11:18

Авербух продал машину, чтобы покрыть долги ледового шоу: «Были убытки больше $100 тысяч»

Sport24.ru04:50
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Илья Авербух
Фигурист
Советский и российский фигурист. Заслуженный мастер спорта России. Награждён орденом Дружбы. По окончании спортивной карьеры - предприниматель, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании.
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