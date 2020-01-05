Общество

РБКРБКАвербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу

В новогодние праздники в Москве проходит ледовое шоу Авербуха «Волшебник страны Оз». Главные роли в нем исполняют двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и олимпийский чемпион Роман Костомаров.
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с чего всё началось

Ночные репетиции и почти 200 тысяч за выход. Как Загитова, Медведева и другие зарабатывают в шоу

В рейтинге самых успешных спортсменов России только три фигуристки — Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. Несмотря на высокую популярность фигурного катания, заработки главных звезд здесь прилично отличаются от того, что получают те же футболисты или хоккеисты.
Sport24.ru05:43

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Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу

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Авербух назвал гонорары фигуристов за участие в ледовых шоу

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Авербух продал машину, чтобы покрыть долги ледового шоу: «Были убытки больше $100 тысяч»

Sport24.ru04:50

Илья Авербух раскрыл зарплаты фигуристов за участие в ледовых шоу

Российская газета08:32

Авербух назвал гонорары фигуристов за выступления в ледовых шоу

RT на русском08:02

Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу

РИА Новости07:41

Авербух раскрыл гонорары звездных фигуристов в ледовых шоу

URA.Ru09:37
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На днях стало известно, что российской нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем».
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Национальное общество кинокритиков США признало картину южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты» лучшим фильмом 2019 года.
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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
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Задержан пользователь социальной сети Facebook, разместивший на своей странице недостоверное сообщение о поздравлении с "успешной" операцией против Ирана, якобы направленное председателем правительства Армении Николом Пашиняном главе американского государства Дональду Трампу.
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Илья Авербух
Фигурист
Советский и российский фигурист. Заслуженный мастер спорта России. Награждён орденом Дружбы. По окончании спортивной карьеры - предприниматель, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании.
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