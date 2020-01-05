Общество
РБКАвербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу
В новогодние праздники в Москве проходит ледовое шоу Авербуха «Волшебник страны Оз». Главные роли в нем исполняют двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и олимпийский чемпион Роман Костомаров.
Читать в источнике
Оценить29
с чего всё началось
В рейтинге самых успешных спортсменов России только три фигуристки — Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. Несмотря на высокую популярность фигурного катания, заработки главных звезд здесь прилично отличаются от того, что получают те же футболисты или хоккеисты.Sport24.ru05:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:26, Ашберн
Авто
Kia запретила продавать новые седаны Optima таксистам
Игры
The Lord of the Rings: Gollum будет стелс-экшеном
Студия Daedalic планирует выпустить игру The Lord of The Rings: Gollum в 2021 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Армия и оружие
Эрдоган отправил турецких военных в Ливию
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом он заявил в эфире CNN Turk, передает ТАСС.
Хоккей
Хет-трик Кейна не спас «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Вашингтоном»
Две шайбы в составе «Кэпиталз» забросил Якуб Врана. Хет-трик оформил форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кейн.
Политика
В Госдепе США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск
США разочарованы голосованием парламента Ирака, призывающего к выводу иностранных войск из страны.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Наука
Ничего лучше в голову не пришло
В 1949 году Нобелевскую премию по литературе (с формулировкой «за значительный и художественно уникальный вклад в развитие современного американского романа») получил американский писатель Уильям Фолкнер.
Хоккей
Ковальчук стал игроком «Монреаля»
На днях стало известно, что российской нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем».
Кино
Кинокритики США назвали лучший фильм 2019 года
Национальное общество кинокритиков США признало картину южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты» лучшим фильмом 2019 года.
Армия и оружие
При атаке боевиков в Кении погибли военные США
При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
Хоккей
Брагин: я поменял свои взгляды на хоккей после работы с Ларионовым
Главный тренер молодёжной сборной Валерий Брагин дал комментарий после поражения в финале МЧМ-2020 от сборной Канады (3:4).
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
Политика
Трамп пригрозил Ирану несоразмерным ответным ударом
Соединенные Штаты могут нанести непропорционально сильный удар по Ирану в случае любого нападения на американских граждан или объекты.
Хоккей
Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ
Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
Авто
Новый турбомотор Renault для Arkana: что у него с надежностью
Футбол
«МЮ» готов отдать Лингарда и 45 миллионов фунтов за полузащитника «Лестера»
В 18 матчах АПЛ Лингард не смог отметиться результативными действиями Ранее сообщалось, что «Лестер» готов предложить полузащитнику новый контракт, чтобы избежать его ухода в «Манчестер Юнайтед».
Общество
Солнце и Земля максимально сблизились
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Экономика
Пенсионный фонд Украины начал выплату пенсий в 2020 году
Пенсионный фонд Украины 3 января 2020 года начал финансирование пенсий за текущий месяц.
Политика
Памятник Бандере хотят поставить на границе Украины с Россией
В украинском городе Контоп хотят установить памятник лидеру запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере.
Армия и оружие
СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
Политика
Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
Происшествия
В Пенсильвании пять человек погибли в результате ДТП с автобусом
Как минимум пять человек погибли в результате столкновения туристического автобуса, двух грузовиков и легковых автомобилей в штате Пенсильвания в США.
Политика
В Иране предложили 80 млн долларов за убийство Трампа
Человеку, который убьет президента США Дональда Трампа, нужно заплатить 80 миллионов долларов.
Политика
В Армении задержан автор ложной новости по теме гибели Сулеймани
Задержан пользователь социальной сети Facebook, разместивший на своей странице недостоверное сообщение о поздравлении с "успешной" операцией против Ирана, якобы направленное председателем правительства Армении Николом Пашиняном главе американского государства Дональду Трампу.
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Футбол
Денис Гармаш перешел из киевского «Динамо» в турецкий «Ризеспор»
Экономика
«Минималка» на Украине обогнала российскую: почему «перемога» отменяется
Минимальная зарплата на Украине выросла с начала года и в долларовом эквиваленте теперь обгоняет «минималку» в России и Белоруссии.