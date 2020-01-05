Общество
РБКАвербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу
Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
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Серебряный призер Олимпиады, хореограф Илья Авербух рассказал, сколько могут заработать спортсмены за участие в ледовых шоу.Sport24.ruвчера в 04:50
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Авербух продал машину, чтобы покрыть долги ледового шоу: «Были убытки больше $100 тысяч»
Sport24.ruвчера в 04:50
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