Серебряный призер Олимпиады, хореограф Илья Авербух рассказал, сколько могут заработать спортсмены за участие в ледовых шоу.

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Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.

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