Российская фигуристка Евгения Медведева не намерена прекращать борьбу после неудачного выступления в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне. Об этом ТАСС по телефону сообщил тренер спортсменки канадец Брайан Орсер.

с чего всё началось

Она очень расстроена, мы оба ошеломлены - не ожидали такого. Она старалась и тренировалась как никогда. Конечно, она будет кататься завтра в произвольной программе. Это будет долгий день для нас обоих.

Российская фигуристка Евгения Медедева завалила короткую программу на Гран-при Канады. Медалистка Олимпийских игр неудачно приземлилась при исполнении двойного акселя, недокрутила каскад тройных флипа и тулупа, а затем упала с тройного лутца. Это принесло Медведевой 62,89 балла.

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