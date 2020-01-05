Общество

РИА НовостиРИА НовостиАвербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу

Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу. В новогодние празднике в Москве проходит шоу Авербуха под название "Волшебник страны Оз", главные роли в котором исполняют Евгения Медведева и Роман Костомаров.
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с чего всё началось

Ночные репетиции и почти 200 тысяч за выход. Как Загитова, Медведева и другие зарабатывают в шоу

В рейтинге самых успешных спортсменов России только три фигуристки — Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. Несмотря на высокую популярность фигурного катания, заработки главных звезд здесь прилично отличаются от того, что получают те же футболисты или хоккеисты.
Sport24.ru05:43

Подробнее о событии

Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу

РБК11:32

Авербух продал машину, чтобы покрыть долги ледового шоу: «Были убытки больше $100 тысяч»

Sport24.ru04:50

Авербух раскрыл гонорары звездных фигуристов в ледовых шоу

URA.Ru09:37

Илья Авербух раскрыл зарплаты фигуристов за участие в ледовых шоу

Российская газета08:32

Авербух назвал гонорары фигуристов за выступления в ледовых шоу

RT на русском08:02

Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу

РИА Новости07:41

Авербух назвал гонорары фигуристов за участие в ледовых шоу

Известия11:18
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Здоровье

В России больше не будут использовать пальмовое масло для производства продуктов

Приятной неожиданностью стало решение Министерства здравоохранения нашей страны о запрете использования пальмового масла для производства продуктов питания.
SM News 07:12
Политика

США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск

Соединенные Штаты разочарованы решением иракского парламента об ограничении иностранного присутствия в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.
Газета.Ru 16:01
Хоккей

Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира

Газета.Ru 15:43
Политика

Гуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы

Позднее Гуаидо признал провал попытки госпереворота. Хуана Гуаидо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы.
РИА Новости 13:54
Армия и оружие

При атаке боевиков в Кении погибли военные США

При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
RT на русском 15:55
Спорт

Легков выиграл «Тур де Ски» среди любителей

Александр Легков выиграл любительскую гонку в гору Альпе де Чермиз, копирующую трассу финального этапа «Тур де Ски», который 5 января будет завершать лыжную многодневку.
Матч ТВ 05:35
Политика

Иран отказался от ограничений ядерной сделки

Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
РИА Новости 14:27
Армия и оружие

СМИ сообщили о ракетном обстреле центра Багдада

Известия 15:08
Авто

Новое поколение Mitsubishi Outlander появится в 2020 году

В Сети активно публикуются шпионские снимки прототипов нового Mitsubishi Outlander, который должен дебютировать в 2020 году.
32CARS.ru 03:19
Армия и оружие

Эрдоган объявил о начале отправки турецких военных в Ливию

ТАСС 13:53
Происшествия

В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
РБК вчера в 12:38
Общество

Минздрав прокомментировал смерть хирурга-онколога Андрея Павленко

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила соболезнования жене скончавшегося от онкологического заболевания хирурга-онколога Андрея Павленко.
RT на русском 06:24
Футбол

Экс-игрок «Челси»: «Я чуть не убил Абрамовича»

Бывший футболист "Челси" Пэт Невин рассказал, как едва не убил владельца "синих" Романа Абрамовича:Где-то три года назад я отдыхал на шотландском острове Арран.
Soccer.ru 13:36
Шоу-бизнес

Алена Шишкова рассказала о нюансах воспитания дочери

Модель Алена Шишкова ответила на публикацию Лены Мироненко, рассказав о подробностях воспитания дочери Алисы и отношениях девочки с матерью Тимати Симоной.
Наша версия 08:18
Спорт

WADA назначило России размер ежегодного взноса

В РУСАДА собрались обжаловать санкции WADA «Размер взноса России в 2020 году составит $1 015 977», — заявили представители агентства.
Профиль вчера в 04:19
Экономика

С 1 января изменились правила расчета зарплаты

Оклад сотрудника может быть меньше МРОТ. Но доход сотрудника включает в себя еще надбавки и стимулирующие выплаты.
Pravda.Ru 03 января в 09:19
Политика

Джонсон назвал Сулеймани угрозой интересам Великобритании

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани, убитый в Ираке военными США, представлял угрозу интересам Великобритании и был ответственен за дестабилизацию на Ближнем Востоке.
Lenta.ru 15:11
Политика

Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Газета.Ru вчера в 22:29
Армия и оружие

Пушков прокомментировал угрозы Трампа ударить по 52 объектам в Иране

4 января Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране, если американцы будут атакованы.
Известия 07:42
Происшествия

Пьяный полицейский насмерть сбил пешехода в Крыму

Сотрудник пoлиции допустил наезд на трoих пешеходов — мужчин 1986 и 1987 годов рoждения и женщину 1990 года рождения.
Известия 15:15
Футбол

Дубль Белотти принес «Торино» победу над «Ромой»

«Торино» нанес поражение «Роме» в матче 18-го тура чемпионата Италии.
Sport24.ru 16:46
Футбол

Денис Гармаш перешел из киевского «Динамо» в турецкий «Ризеспор»

Bookmaker-ratings.ru 14:09
Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
РИА Новости вчера в 14:27
Политика

Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году

Политик заявил, что промышленное производство незалежной достигло трёхлетнего минимума и в 2020 году все приведет «к необратимой деиндустриализации экономики», и добавил, что катализатором всех кризисных процессов в экономике Украины является «неадекватность» действующего правительства страны.
Комсомольская правда вчера в 10:33
Происшествия

Омское собрание в память о Федорове прошло без задержаний

БК55 вчера в 06:08
Культура

Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Комсомольская правда 14:08
Армия и оружие

Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР

"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
Российская газета 02 января в 11:45
Происшествия

В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя

Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
РИА Новости 10:56
Космос

Быстрые радиовсплески магнитаров и пульсаров могут быть периодическими

Нейтронные звезды типа пульсаров и магнитаров являются источником коротких периодических радиосигналов, которые возникают из-за выброса большого количества энергии, установлено в серии работ канадской коллаборации астрономов CHIME в течение 2019 года, 5 января сообщает портал «Lenta.ru».
Красная весна 12:40
Футбол

«Динамо» интересуется форвардом сборной Хорватии

Московское «Динамо» проявляет интерес к форварду загребского «Динамо» и сборной Хорватии Мисло Оршичу, сообщает Sportske Novosti.
Чемпионат 10:27
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Илья Авербух
Фигурист
Советский и российский фигурист. Заслуженный мастер спорта России. Награждён орденом Дружбы. По окончании спортивной карьеры - предприниматель, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании.
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