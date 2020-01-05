В рейтинге самых успешных спортсменов России только три фигуристки — Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. Несмотря на высокую популярность фигурного катания, заработки главных звезд здесь прилично отличаются от того, что получают те же футболисты или хоккеисты.

с чего всё началось

Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу. В новогодние празднике в Москве проходит шоу Авербуха под название "Волшебник страны Оз", главные роли в котором исполняют Евгения Медведева и Роман Костомаров.

Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу

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