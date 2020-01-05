Общество
РИА НовостиАвербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу
Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу. В новогодние празднике в Москве проходит шоу Авербуха под название "Волшебник страны Оз", главные роли в котором исполняют Евгения Медведева и Роман Костомаров.
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с чего всё началось
В рейтинге самых успешных спортсменов России только три фигуристки — Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. Несмотря на высокую популярность фигурного катания, заработки главных звезд здесь прилично отличаются от того, что получают те же футболисты или хоккеисты.Sport24.ru05:43
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Здоровье
В России больше не будут использовать пальмовое масло для производства продуктов
Приятной неожиданностью стало решение Министерства здравоохранения нашей страны о запрете использования пальмового масла для производства продуктов питания.
Политика
США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск
Соединенные Штаты разочарованы решением иракского парламента об ограничении иностранного присутствия в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.
Политика
Гуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы
Позднее Гуаидо признал провал попытки госпереворота. Хуана Гуаидо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы.
Армия и оружие
При атаке боевиков в Кении погибли военные США
При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
Спорт
Легков выиграл «Тур де Ски» среди любителей
Александр Легков выиграл любительскую гонку в гору Альпе де Чермиз, копирующую трассу финального этапа «Тур де Ски», который 5 января будет завершать лыжную многодневку.
Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
Авто
Новое поколение Mitsubishi Outlander появится в 2020 году
В Сети активно публикуются шпионские снимки прототипов нового Mitsubishi Outlander, который должен дебютировать в 2020 году.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Общество
Минздрав прокомментировал смерть хирурга-онколога Андрея Павленко
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила соболезнования жене скончавшегося от онкологического заболевания хирурга-онколога Андрея Павленко.
Футбол
Экс-игрок «Челси»: «Я чуть не убил Абрамовича»
Бывший футболист "Челси" Пэт Невин рассказал, как едва не убил владельца "синих" Романа Абрамовича:Где-то три года назад я отдыхал на шотландском острове Арран.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала о нюансах воспитания дочери
Модель Алена Шишкова ответила на публикацию Лены Мироненко, рассказав о подробностях воспитания дочери Алисы и отношениях девочки с матерью Тимати Симоной.
Спорт
WADA назначило России размер ежегодного взноса
В РУСАДА собрались обжаловать санкции WADA «Размер взноса России в 2020 году составит $1 015 977», — заявили представители агентства.
Экономика
С 1 января изменились правила расчета зарплаты
Оклад сотрудника может быть меньше МРОТ. Но доход сотрудника включает в себя еще надбавки и стимулирующие выплаты.
Политика
Джонсон назвал Сулеймани угрозой интересам Великобритании
Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани, убитый в Ираке военными США, представлял угрозу интересам Великобритании и был ответственен за дестабилизацию на Ближнем Востоке.
Политика
Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере
В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Армия и оружие
Пушков прокомментировал угрозы Трампа ударить по 52 объектам в Иране
4 января Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране, если американцы будут атакованы.
Происшествия
Пьяный полицейский насмерть сбил пешехода в Крыму
Сотрудник пoлиции допустил наезд на трoих пешеходов — мужчин 1986 и 1987 годов рoждения и женщину 1990 года рождения.
Футбол
Дубль Белотти принес «Торино» победу над «Ромой»
«Торино» нанес поражение «Роме» в матче 18-го тура чемпионата Италии.
Футбол
Денис Гармаш перешел из киевского «Динамо» в турецкий «Ризеспор»
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
Политика
Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году
Политик заявил, что промышленное производство незалежной достигло трёхлетнего минимума и в 2020 году все приведет «к необратимой деиндустриализации экономики», и добавил, что катализатором всех кризисных процессов в экономике Украины является «неадекватность» действующего правительства страны.
Происшествия
Омское собрание в память о Федорове прошло без задержаний
Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Армия и оружие
Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР
"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
Космос
Быстрые радиовсплески магнитаров и пульсаров могут быть периодическими
Нейтронные звезды типа пульсаров и магнитаров являются источником коротких периодических радиосигналов, которые возникают из-за выброса большого количества энергии, установлено в серии работ канадской коллаборации астрономов CHIME в течение 2019 года, 5 января сообщает портал «Lenta.ru».
Футбол
«Динамо» интересуется форвардом сборной Хорватии
Московское «Динамо» проявляет интерес к форварду загребского «Динамо» и сборной Хорватии Мисло Оршичу, сообщает Sportske Novosti.