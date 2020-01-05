Мы уже давно работаем только в рублевой зоне. Перестали пересчитывать все в валюту после кризиса. Средний гонорар спортсмена в пределах 150-200 тысяч рублей за один выход.

Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу. В новогодние празднике в Москве проходит шоу Авербуха под название "Волшебник страны Оз", главные роли в котором исполняют Евгения Медведева и Роман Костомаров.

Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу

Политика Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".

Армия и оружие Помпео отреагировал на угрозу Трампа уничтожить десятки целей в Иране Соединённые Штаты Америки будут действовать в соответствии с законом в отношении Ирана, заявил госсекретарь США Майкл Помпео после обещания главы Белого дома Дональда Трампа уничтожить 52 цели на территории Исламской Республики.

Хоккей Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.

Экономика Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.

Армия и оружие Трамп пригрозил Ирану ударом новейшим оружием Американский лидер пояснил, что в случае нападения Ирана на американскую базу или любого гражданина США Вашингтон отправит им часть этого «совершенно нового прекрасного оружия без колебаний».

Здоровье Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.

Происшествия Украинские военные подорвались на собственной мине Военный эксперт Юрий Бутусов в своем Facebook указал на гибель одного и ранение трех человек при подрыве на своих же минах в одном из разведывательных батальонов.

Политика Тело Сулеймани доставлено в Иран Тело иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в Ираке в результате американского ракетного удара, доставлено в Иран 5 января, сообщает агентство ISNA.