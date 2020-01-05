Общество
РИА НовостиАвербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу
Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу. В новогодние празднике в Москве проходит шоу Авербуха под название "Волшебник страны Оз", главные роли в котором исполняют Евгения Медведева и Роман Костомаров.
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Мы уже давно работаем только в рублевой зоне. Перестали пересчитывать все в валюту после кризиса. Средний гонорар спортсмена в пределах 150-200 тысяч рублей за один выход.
— Илья Авербух, фигуристРИА Новости 07:41
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Политика
Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
Спорт
Российский лыжник Большунов выиграл «Тур де Ски»
Александр Большунов, лыжник из России, принимавший участие в многодневке "Тур де Ски" - 2020, стал победителем турнира.
Армия и оружие
Помпео отреагировал на угрозу Трампа уничтожить десятки целей в Иране
Соединённые Штаты Америки будут действовать в соответствии с законом в отношении Ирана, заявил госсекретарь США Майкл Помпео после обещания главы Белого дома Дональда Трампа уничтожить 52 цели на территории Исламской Республики.
Происшествия
В Архангельске рецидивист напал с ножом на водителя скорой
Полицейские в Архангельске задержали мужчину, напавшего с ножом на водителя бригады скорой помощи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Происшествия
В Таиланде задержали россиян за секс на пляже
В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.
Хоккей
Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ
Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
Экономика
Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани
Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
Общество
Умер боровшийся с раком хирург-онколог Андрей Павленко
Как уточняет агентство, на странице Павленко в Facebook было опубликовано его видеообращение, записанное до смерти.
Политика
МИД Ирана заявил о «начале конца» присутствия США в Западной Азии
Положено начало конца американского присутствия в Западной Азии, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.
Энергетика
Киев прокомментировал данные о сокращении транзита газа из России
Глава газотранспортной компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон прокомментировал сообщения о падении транзита российского газа через украинскую территорию.
Политика
СМИ сообщили об отдыхе Зеленского с семьей в Омане
Президент Украины Владимир Зеленский с семьей были замечены в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel в Омане.
Армия и оружие
Трамп пригрозил Ирану ударом новейшим оружием
Американский лидер пояснил, что в случае нападения Ирана на американскую базу или любого гражданина США Вашингтон отправит им часть этого «совершенно нового прекрасного оружия без колебаний».
Здоровье
Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек
К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.
Происшествия
Украинские военные подорвались на собственной мине
Военный эксперт Юрий Бутусов в своем Facebook указал на гибель одного и ранение трех человек при подрыве на своих же минах в одном из разведывательных батальонов.
Экономика
Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году
По словам опрошенных "Газетой.Ru" экспертов, в следующем году снижение ипотечных ставок продолжится и вполне возможно достичь обещанных ранее чиновниками 7-8%.
Хоккей
Фазель подтвердил, что МЧМ по хоккею 2023 года пройдет в России
Молодежный чемпионат мира 2023 года состоится в Новосибирске и Омске, как было решено ранее.
Политика
Савченко рассказала, как гниет Украина
Общество
Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют
Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Общество
В России планируют скорректировать брачный возраст
Армия и оружие
Посольство США в Багдаде обстреляли ракетами
Общество
Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»
Россия успешно осуществляет поставки газа по «Турецкому потоку» в Грецию и Северную Македонию, заявил в эфире радио BNR глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.
Игры
Grand Theft Auto V включена в подписку Xbox Game Pass для консолей
Гаджеты
Samsung представила доступные Galaxy Note10 Lite и Galaxy S10 Lite
Политика
Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Футбол
«Монако» выиграл первый матч при Морено
«Монако» победил «Реймс» (2:1) в 1/32 финала Кубка Франции.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Политика
Тело Сулеймани доставлено в Иран
Тело иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в Ираке в результате американского ракетного удара, доставлено в Иран 5 января, сообщает агентство ISNA.
Наука
Разработана вакцина против болезни Альцгеймера
Американские и австралийские ученые разработали вакцину, которая может стать эффективным средством профилактики болезни Альцгеймера.