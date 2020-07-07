Фигурист Илья Авербух подтвердил сообщения о романе с Елизаветой Арзамасовой, игравшей в сериале "Папины дочки". Ранее СМИ опубликовали снимки пары на свидании.

Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»

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