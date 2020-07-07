Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиАвербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»

Фигурист Илья Авербух подтвердил сообщения о романе с Елизаветой Арзамасовой, игравшей в сериале "Папины дочки". Ранее СМИ опубликовали снимки пары на свидании.
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По следам Карпович: «папина дочка» Лиза Арзамасова закрутила роман с 46-летним Ильей Авербухом

Телепрограмма08:38

«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой

Пятый канал10:50

46-летний Илья Авербух встречается с 25-летней Лизой Арзамасовой

Вокруг ТВ09:01

«Не хочу делать шоу из личной жизни»: Илья Авербух впервые о романе с Лизой Арзамасовой

StarHit.ru10:00

Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»

РИА Новости10:45

Официально. Лиза Арзамасова встречается с Ильей Авербухом

7Дней.ру08:00

Илья Авербух встречается со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой

Paparazzi.ru07:26
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 11:06, Ашберн
Происшествия

Советник главы «Роскосмоса» не признал вину в госизмене

Советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов заявил в суде, что не признаёт вину в госизмене.
RT на русском 10:33
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Экономика

Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян

Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра "Перспектива".
ТАСС 10:02
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Общество

Суд оштрафовал псковскую журналистку по делу об оправдании терроризма

Аргументы и Факты вчера в 05:54
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

В какой-то момент несколько пилотов встали на колено, тем самым выражая поддержку движению Black Lives Matter.
Evo-rus.com 05:58
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Наука

Спинтроника может лечь в основу высокоскоростного wi-fi

ToDay News Ufa 06:52
Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
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Экономика

Правительство одобрило льготы для новых проектов

Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, новые крупные заводы по переработке СУГ смогут получить льготу в 4,5 тыс. руб. на тонну сырья с 2022 года, а к 2026 году льгота увеличится до 7,5 тыс. руб. Это серьезно улучшит экономику Амурского ГХК СИБУРа на Дальнем Востоке, а также планируемого проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге.
Коммерсантъ 09:14
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Игры

Ремейк Mafia могут отложить до 25 сентября

На официальном сайте Mafia игроки обнаружили новую дату выхода ремейка первой части — 25 сентября.
Игромания.ру 10:23
Транспорт

Шереметьево возобновит работу терминала D с 27 июля

"Международный аэропорт Шереметьево информирует о возобновлении работы терминала D (южный терминальный комплекс) в полном объеме, начиная с 00.00 мск 27 июля 2020 года", - сказала Захаренкова.
РИА Новости 10:46
Происшествия

СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети

По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.
Аргументы и Факты 04:13
15
Общество

Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
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Политика

В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok

Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом.
REGNUM 01:13
336
Общество

Суд арестовал замглавы Минобрнауки и чиновника Россотрудничества

Суд в Москве арестовал заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич по делу о мошенничестве.
Суть событий 01:44
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Армия и оружие

Испытания ПКР «Циклон» заставили эвакуировать Неноксу с гиперзвуковой скоростью

Свободная Пресса 10:48
Общество

Прокуратура запросила 15 лет для главы «Мемориала» в Карелии Дмитриева

Гособвинение попросило для главы карельского отделения «Мемориала», историка Юрия Дмитриева 15 лет заключения, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева.
РБК 11:02
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Космос

Обнаружен редкий аномальный космический феномен

Lenta.ru 10:15
Авто

Семьи с детьми и медики смогут получить льготные автокредиты с 7 июля

С 7 июля в силу вступил закон о предоставлении программы льготного автокредитования.
Деловое.ТВ 04:21
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Здоровье

Минздрав: 14 тысяч врачей с коронавирусом получили страховые выплаты

Министерство здравоохранения сообщило, что свыше 14 тысяч российских медиков, заразившихся коронавирусом COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, получили единовременные страховые выплаты.
Московский Комсомолец 09:00
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Здоровье

Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу

Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета 04:41
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Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru 05 июля в 11:14
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Происшествия

На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана

На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.
RT на русском 09:08
22
Происшествия

Возгорание на одной из установок сызранского НПЗ ликвидировали

Возгорание на одной из установок Сызранского НПЗ "Роснефти" ликвидировано, пострадавших нет, угроза другим производственным объектам отсутствует, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сызранского НПЗ.
РИА Новости 10:43
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Происшествия

Самолет Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе

Пассажирский самолет, на борту которого около 200 человек, совершил экстренную посадку в Симферополе.
Известия 04:19
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 09:00
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Финансы

Доллар уйдет выше 72 рублей, но к концу месяца все изменится

Рубль на этой неделе продолжил слабеть по отношению к доллару и евро достигнув в понедельник отметок 72 и 81,5 соответственно.
Российская газета вчера в 23:00
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Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
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Общество

Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»

REGNUM вчера в 08:30
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Футбол

Газизов не подтвердил возможность назначения в «Спартак»

Ранее сообщалось, что бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу возможного назначения Александра Жиркова генеральным директором клуба.
RT на русском 09:14
Шоу-бизнес

Собчак показала романтичное фото с Богомоловым

RuNews24.ru 07:08
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Лиза Арзамасова
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Российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.
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Илья Авербух
Фигурист
Советский и российский фигурист. Заслуженный мастер спорта России. Награждён орденом Дружбы. По окончании спортивной карьеры - предприниматель, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании.
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