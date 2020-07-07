Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruАвербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»

Призер олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек», 25-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой.
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Илья Авербух прокомментировал свои отношения с Лизой Арзамасовой

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Официально. Лиза Арзамасова встречается с Ильей Авербухом

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У 25-летней Лизы Арзамасовой из «Папиных дочек» роман с 46-летним Ильей Авербухом

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Илья Авербух
Фигурист
Советский и российский фигурист. Заслуженный мастер спорта России. Награждён орденом Дружбы. По окончании спортивной карьеры - предприниматель, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании.
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