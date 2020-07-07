Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

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