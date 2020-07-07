Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuАвербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
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«Замуж за Илью выйдет»: коллеги Лизы Арзамасовой поделились подробностями тайного романа с Авербухом

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«Не хочу делать шоу из личной жизни»: Илья Авербух впервые о романе с Лизой Арзамасовой

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Илья Авербух прокомментировал свои отношения с Лизой Арзамасовой

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46-летний Илья Авербух встречается с 25-летней Лизой Арзамасовой

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ТОП-5 звездных пар с разницей в возрасте больше, чем у Арзамасовой и Авербуха

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Официально. Лиза Арзамасова встречается с Ильей Авербухом

7Дней.ру08:00

У 25-летней Лизы Арзамасовой из «Папиных дочек» роман с 46-летним Ильей Авербухом

Комсомольская правда08:39
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Происшествия

В Луганской области Украины сгорели 110 домов, есть жертвы

Газета.Ru 11:23
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Финансы

Экспортеры Украины потеряли $3-4 млрд из-за укрепления гривны в 2019 году

Украинские экспортеры потеряли от трех до четырех миллиардов долларов из-за укрепления национальной валюты – гривны в 2019 году, сообщил в понедельник глава совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин.
ПРАЙМ вчера в 06:57
Авто

Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику

Бюджетный кросс Hyundai Venue обзавелся "умной" КПП, сочетающей свойства классических "механики" и "автомата".
Letnews.ru 02:18
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Общество

Ураган в Москве: летающие палатки, поваленные деревья

В Сети сообщается о поваленных деревьях, появилось видео, как мощные порывы ветра даже поднимали в воздух временные конструкции.
Вести.Ru 11:17
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Политика

Украина заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Киеве одного из «кураторов» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по линии Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (также известного как ГРУ).
Lenta.ru 14:05
Космос

Ученые NASA заявили об открытии параллельной Вселенной

ToDay News Ufa 02:48
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Газета.Ru вчера в 02:42
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Происшествия

МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова

«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
РБК вчера в 13:01
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Армия и оружие

РФ приняла на вооружение самую передовую и точную в мире ПВО

На вооружение 90-й бригады ПВО, дислоцированной в Южном военном округе России, поступит система ПВО, которую отечественную СМИ назвали самой передовой, самой безошибочной и самой точной в мире.
Что происходит вчера в 08:03
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский перестали скрывать свои отношения

На самом деле, Лазарев давно уже забил на все эти разговоры о своих сексуальных предпочтениях и прятаться перестал.
Paparazzi.ru 05:11
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Армия и оружие

Замсекретаря СНБО Украины: Координаты колонн Гиркина в 2014-м передавались, но реализации этих координат не было

Кривонос заявляет, что «имелись данные о подготовке колонн Гиркина из Краматорска».
Военное обозрение вчера в 01:45
Общество

Президент Бразилии сообщил, что болен коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат.
Вести.Ru 11:52
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Политика

Порошенко поругался с депутатом Рады из-за поздравления Путину

Бывший президент Украины Петр Порошенко во время телепередачи "Свобода слова" на канале ICTV поругался с депутатом Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ириной Верещук, которая напомнила, что шесть лет назад он поздравил Владимира Путина с Днем России.
РИА Новости 09:13
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Кино

Роль Шарлиз Терон в приквеле «Безумного Макса» отдали другой актрисе

Как сообщает THR, роль 44-летней Терон в приквеле-спин-оффе ленты "Безумный Макс: Дорога ярости", посвященном Фуриосе, отойдет к более молодой актрисе.
Российская газета 09:42
Происшествия

Задержан гендиректор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай

По некоторой информации, 8 июля Вячеславу Югаю могут избрать меру пресечения.
Нижегородская Правда 13:47
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Шоу-бизнес

Седокова получила травмы во время падения на съемках клипа

Седокова получила травмы во время падения на съемках клипа Певица пострадала, распластавшись на асфальте.
Экспресс газета 08:18
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Шоу-бизнес

Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики

Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики Напомним, что в середине апреля группа MBAND объявила о распаде после шести лет существования.
Вокруг ТВ 10:05
Политика

Зеленский сообщил о нарушениях в своей налоговой декларации

Президент Украины Владимир Зеленский лично сообщил Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, что не уведомил о значительных имущественных изменениях и не внес их в налоговую декларацию, пишет пресс-служба офиса главы государства.
Газета.Ru 12:45
Происшествия

Не менее трех человек погибли при столкновении поездов в Чехии

Известия 10:56
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Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

REGNUM 13:37
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Происшествия

В американском городе объявили режим ЧП из-за беспорядков

Lenta.ru вчера в 20:42
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Здоровье

Малышева рассказала, что поможет Казахстану преодолеть эпидемию коронавируса

На ситуацию с коронавирусом в Казахстане отреагировала и популярная телеведущая Елена Малышева, пишет RK-News.
Вечерний курьер 13:05
Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
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Шоу-бизнес

Ведущая Елена Малышева готовится в третий раз стать бабушкой

Известная российская телеведущая Елена Малышева объяснила свой вылет в Нью-Йорк на фоне пандемии коронавируса.
iReactor 05:11
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Наука

В Бразилии обнаружили ядовитую амфибию, похожую на змею

В Бразилии ядовитые железы вдоль зубов у кольчатых червей обнаружили биологи.
Live24 02:18
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Политика

Трамп направил в конгресс официальное уведомление о выходе США из ВОЗ

Президент США Дональд Трамп направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения, сообщил сенатор-демократ Боб Менендес.
РИА Новости 13:50
Политика

Президент Венгрии призвал Украину и Румынию прекратить загрязнять реки

В письмах, адресованных президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Румынии Клаусу Йоханнису, опубликованных на официальном президентском сайте, Адер заявил, что венгерские власти уже не справляются с отходами, вывезенными из рек Тиса и Сомеш.
Вестник Кавказа 09:28
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru 13:45
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Шоу-бизнес

Меган Маркл ждет второго ребенка

По сообщению британского издания Life&Style Меган Маркл старается проводить больше времени гулять на свежем воздухе и приобретает в бутиках товары для маленького ребенка.
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Российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.
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Илья Авербух
Фигурист
Советский и российский фигурист. Заслуженный мастер спорта России. Награждён орденом Дружбы. По окончании спортивной карьеры - предприниматель, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании.
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