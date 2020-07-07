Шоу-бизнес
Газета.RuАвербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
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с чего всё началось
Фотографии пары выложил журнал Hello: влюбленные наслаждались десертом на набережной, иногда берясь за руки; Авербух также гладил спутницу по колену и поправлял ей волосы.Газета.Ruвчера в 13:18
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«Строим наши отношения»: Илья Авербух перестал скрывать роман с «папиной дочкой» Лизой Арзамасовой
Комсомольская правда01:47
«Замуж за Илью выйдет»: коллеги Лизы Арзамасовой поделились подробностями тайного романа с Авербухом
Телепрограммавчера в 12:31
Илья Авербух прокомментировал возможную свадьбу с «папиной дочкой»: «Строим отношения»
Московский Комсомолецвчера в 13:07
«Не хочу делать шоу из личной жизни»: Илья Авербух впервые о романе с Лизой Арзамасовой
StarHit.ruвчера в 10:00
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Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
REGNUM вчера в 13:37
Политика
Украинская полиция задержала в Киеве двух россиян
Правоохранительные органы Украины в ходе спецоперации задержали в Киеве двух граждан России по подозрению в планировании преступлений.
ТАСС вчера в 15:50
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РБК вчера в 20:09
Общество
СМИ узнали о прослушке и чтении почты Сафронова сотрудниками ФСБ
Во время оперативно-разыскных мероприятий по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова ФСБ прослушивала его телефонные переговоры и читала его переписку по почте, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 03:42
Общество
На президента Бразилии решили подать в суд из-за коронавируса
Бразилиа, 8 июля 2020, 06:47 — REGNUM Представители Бразильской ассоциации прессы (ABI) планируют подать судебный иск против президента Бразилии Жаира Болсонару из-за нарушения им правил санитарного дистанцирования, 7 июля сообщается на сайте ABI.
REGNUM вчера в 23:47
Политика
Тимошенко заявила о «жестоком обмане» украинцев
Lenta.ru вчера в 23:29
Общество
Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских
В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
РБК вчера в 12:17
Общество
Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч
Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 700 792.
RT на русском 03:32
Происшествия
Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении
Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 03:49
Политика
Глава МВД Чехии отказался от комментариев по делу Сафронова
Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передавал сведения чешским спецслужбам.
РИА Новости 02:45
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news 06 июля в 15:00
Здоровье
Стало известно о третьем в истории случае излечения от ВИЧ
О втором случае излечения от ВИЧ сообщалось в марте 2019 года, это был пациент из Великобритании.
Взгляд.ру 01:33
Политика
Венедиктов назвал имя вероятного преемника Путина
Журналист Алексей Венедиктов во время недавней беседы со своим коллегой Дмитрием Гордоном решил назвать имя вероятного преемника Владимира Путина, президента РФ.
Discover24 03:13
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Экономика
Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:28
Энергетика
Минэнерго США повысило прогноз по цене Brent в 2020 году до $40,5
Ведомство повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2020 году на 6,5%, до $40,5 за баррель.
ТАСС вчера в 13:17
Общество
Суд перенес дату вынесения решения по делу о «скифском золоте»
Дата вынесения решения по делу о "скифском золоте" перенесена на более поздний срок, так как один из судей был отозван, сообщили РИА Новости в Апелляционном суде Амстердама.
РИА Новости 03:46
Шоу-бизнес
Ирина Шейк похвасталась упругими ягодицами на новом фото
7 июля модель опубликовала новый снимок в своем Инстаграме.
Woman.ru вчера в 13:46
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Российская газета вчера в 04:41
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
Футбол
ФК «Милан» обыграл «Ювентус» в матче чемпионата Италии
Футболисты «Милана» одержали волевую победу над соперниками из «Ювентуса» в матче 31-го тура чемпионата Италии.
Известия вчера в 19:48
Политика
В УК РФ появится статья о нарушении территориальной целостности страны
Отмечается, что в Уголовном Кодексе России появится статья о нарушении территориальной целостности.
Газета.Ru 03:20
Армия и оружие
Конгресс США хочет ограничить зарубежные траты Пентагона
Среди неприятных сюрпризов для Минобороны США – предложение запретить тратить средства на установление контроля над нефтяными месторождениями в Сирии и Ираке, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 00:59
Экономика
В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки
В аптечных сетях России вырос спрос на спиртосодержащие настойки (настойки боярышника, пустырника и т. п.). Продажи спиртосодержащих настоек в аптеках с января по конец июня выросли на 8% до 57,4 млн упаковок, а в деньгах – на 38% до 1,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленное для него исследование DSM Group.
Ведомости вчера в 23:54
Здоровье
В Алтайском крае выявили еще 124 случая заражения коронавирусом
За последние сутки на территории Алтайского края выявлено 124 новых случая инфицирования коронавирусом.
Evo-rus.com 06 июля в 04:15
Происшествия
Дело об избиении историка Назарова направили в суд
Хамовническая межрайонная прокуратура утвердила обвинение по делу об избиении известного московского историка Владислава Назарова, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
РИА Новости 03:15