Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuАвербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
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с чего всё началось
Фотографии пары выложил журнал Hello
: влюбленные наслаждались десертом на набережной, иногда берясь за руки; Авербух также гладил спутницу по колену и поправлял ей волосы.
Газета.Ruвчера в 13:18

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Отец Ильи Авербуха поддержал роман сына с Лизой Арзамасовой

Вокруг ТВ01:05

«Строим наши отношения»: Илья Авербух перестал скрывать роман с «папиной дочкой» Лизой Арзамасовой

Комсомольская правда01:47

«Замуж за Илью выйдет»: коллеги Лизы Арзамасовой поделились подробностями тайного романа с Авербухом

Телепрограммавчера в 12:31

Отец Ильи Авербуха прокомментировал роман сына с Лизой Арзамасовой

Пятый канал00:43

Слухи о свадьбе и реакция отца: всё о романе Авербуха и Арзамасовой

7Дней.ру00:00

Илья Авербух прокомментировал возможную свадьбу с «папиной дочкой»: «Строим отношения»

Московский Комсомолецвчера в 13:07

«Не хочу делать шоу из личной жизни»: Илья Авербух впервые о романе с Лизой Арзамасовой

StarHit.ruвчера в 10:00
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Общество

Сооснователь группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом

ТАСС 02:53
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Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

REGNUM вчера в 13:37
1,1K
Политика

Украинская полиция задержала в Киеве двух россиян

Правоохранительные органы Украины в ходе спецоперации задержали в Киеве двух граждан России по подозрению в планировании преступлений.
ТАСС вчера в 15:50
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Политика

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РБК вчера в 20:09
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Общество

СМИ узнали о прослушке и чтении почты Сафронова сотрудниками ФСБ

Во время оперативно-разыскных мероприятий по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова ФСБ прослушивала его телефонные переговоры и читала его переписку по почте, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 03:42
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Общество

На президента Бразилии решили подать в суд из-за коронавируса

Бразилиа, 8 июля 2020, 06:47 — REGNUM Представители Бразильской ассоциации прессы (ABI) планируют подать судебный иск против президента Бразилии Жаира Болсонару из-за нарушения им правил санитарного дистанцирования, 7 июля сообщается на сайте ABI.
REGNUM вчера в 23:47
Политика

Тимошенко заявила о «жестоком обмане» украинцев

Lenta.ru вчера в 23:29
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Общество

Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских

В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
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Армия и оружие

Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

РБК вчера в 12:17
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Общество

Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч

Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 700 792.
RT на русском 03:32
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Происшествия

Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении

Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 03:49
4
Политика

Глава МВД Чехии отказался от комментариев по делу Сафронова

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передавал сведения чешским спецслужбам.
РИА Новости 02:45
Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news 06 июля в 15:00
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Здоровье

Стало известно о третьем в истории случае излечения от ВИЧ

О втором случае излечения от ВИЧ сообщалось в марте 2019 года, это был пациент из Великобритании.
Взгляд.ру 01:33
11
Политика

Венедиктов назвал имя вероятного преемника Путина

Журналист Алексей Венедиктов во время недавней беседы со своим коллегой Дмитрием Гордоном решил назвать имя вероятного преемника Владимира Путина, президента РФ.
Discover24 03:13
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
59
Экономика

Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:28
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Энергетика

Минэнерго США повысило прогноз по цене Brent в 2020 году до $40,5

Ведомство повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2020 году на 6,5%, до $40,5 за баррель.
ТАСС вчера в 13:17
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Общество

Суд перенес дату вынесения решения по делу о «скифском золоте»

Дата вынесения решения по делу о "скифском золоте" перенесена на более поздний срок, так как один из судей был отозван, сообщили РИА Новости в Апелляционном суде Амстердама.
РИА Новости 03:46
Шоу-бизнес

Ирина Шейк похвасталась упругими ягодицами на новом фото

7 июля модель опубликовала новый снимок в своем Инстаграме.
Woman.ru вчера в 13:46
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Российская газета вчера в 04:41
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
2,1K
Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
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Футбол

ФК «Милан» обыграл «Ювентус» в матче чемпионата Италии

Футболисты «Милана» одержали волевую победу над соперниками из «Ювентуса» в матче 31-го тура чемпионата Италии.
Известия вчера в 19:48
Политика

В УК РФ появится статья о нарушении территориальной целостности страны

Отмечается, что в Уголовном Кодексе России появится статья о нарушении территориальной целостности.
Газета.Ru 03:20
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Спорт

Двукратный чемпион мира сноубордист Пуллин утонул у берегов Австралии

РИА Новости 01:58
Армия и оружие

Конгресс США хочет ограничить зарубежные траты Пентагона

Среди неприятных сюрпризов для Минобороны США – предложение запретить тратить средства на установление контроля над нефтяными месторождениями в Сирии и Ираке, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 00:59
Экономика

В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки

В аптечных сетях России вырос спрос на спиртосодержащие настойки (настойки боярышника, пустырника и т. п.). Продажи спиртосодержащих настоек в аптеках с января по конец июня выросли на 8% до 57,4 млн упаковок, а в деньгах – на 38% до 1,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленное для него исследование DSM Group.
Ведомости вчера в 23:54
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Здоровье

В Алтайском крае выявили еще 124 случая заражения коронавирусом

За последние сутки на территории Алтайского края выявлено 124 новых случая инфицирования коронавирусом.
Evo-rus.com 06 июля в 04:15
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Происшествия

Дело об избиении историка Назарова направили в суд

Хамовническая межрайонная прокуратура утвердила обвинение по делу об избиении известного московского историка Владислава Назарова, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
РИА Новости 03:15
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Лиза Арзамасова
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Российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.
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Илья Авербух
Фигурист
Советский и российский фигурист. Заслуженный мастер спорта России. Награждён орденом Дружбы. По окончании спортивной карьеры - предприниматель, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании.
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