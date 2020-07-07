Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuАвербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
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с чего всё началось
Фотографии пары выложил журнал Hello
: влюбленные наслаждались десертом на набережной, иногда берясь за руки; Авербух также гладил спутницу по колену и поправлял ей волосы.
Газета.Ruвчера в 13:18

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Илья Авербух рассказал о романе с Елизаветой Арзамасовой: фотопризнание

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Отец Ильи Авербуха прокомментировал роман сына с Лизой Арзамасовой

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StarHit.ruвчера в 10:00
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Здоровье

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Роспотребнадзор по Республике Бурятия организовал в приграничных с Монголией районах отлов мышевидных грызунов и их проверку на наличие микроба чумы.
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Шоу-бизнес

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Общество

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Газета.Ru вчера в 13:45
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Шоу-бизнес

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Общество

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Авто

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Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

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Политика

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Здоровье

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Гаджеты

Составлен рейтинг самых быстрых бюджетных Android-смартфонов 2020 года

Итоги рейтинга поступили от программы для тестирования производительности устройств AnTuTu.
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Происшествия

Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции

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Экономика

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Гаджеты

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Общество

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Политика

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Кино

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Шоу-бизнес

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Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч

Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 700 792.
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Российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.
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Илья Авербух
Фигурист
Советский и российский фигурист. Заслуженный мастер спорта России. Награждён орденом Дружбы. По окончании спортивной карьеры - предприниматель, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании.
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