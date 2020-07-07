с чего всё началось

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Кино Создатели «Пацанов» выпустят короткометражку про Билли Бутчера Шоураннер сериала «Пацаны» Эрик Крипке в свежем интервью Collider рассказал, что к выпуску готовится специальная короткометражка, посвященная Билли Бутчеру в исполнении Карла Урбана.

Шоу-бизнес Иван Телегин прятал имущество от Пелагеи и присвоил деньги Помощник адвоката Пелагеи заявил, что за время брака семья приобрела квартиру стоимостью 30 млн руб. Она была оформлена на Ивана Телегина. 10

Политика Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса Лидер партии "За правду", писатель Захар Прилепин представил предвыборную программу, в которую включено предложение провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью. 2,4K

Здоровье Медики Алтайского края получат выплаты в июле Медики Алтайского края получат выплаты в июле за работу в ковидных госпиталях, сообщил во время онлайн-брифинга 8 июля глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.

Здоровье Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций. 16

Футбол В «Локомотив» перейдёт аргентинский вратарь Гидо Эррера Авторитетный аргентинский журналист Маркос Торрехон рассказал о том, что вратарь команды «Тальерес» Гидо Эррера следующий сезон начнёт в московском «Локомотиве».

Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 228

Общество ФСБ прослушивала телефон и читала почту Ивана Сафронова Накануне господина Сафронова арестовали до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ), его подозревают в передаче данных чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США. 267