Шоу-бизнес
Газета.RuАвербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
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с чего всё началось
Фотографии пары выложил журнал Hello: влюбленные наслаждались десертом на набережной, иногда берясь за руки; Авербух также гладил спутницу по колену и поправлял ей волосы.Газета.Ruвчера в 13:18
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«Строим наши отношения»: Илья Авербух перестал скрывать роман с «папиной дочкой» Лизой Арзамасовой
Комсомольская правда01:47
«Замуж за Илью выйдет»: коллеги Лизы Арзамасовой поделились подробностями тайного романа с Авербухом
Телепрограммавчера в 12:31
«Не хочу делать шоу из личной жизни»: Илья Авербух впервые о романе с Лизой Арзамасовой
StarHit.ruвчера в 10:00
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Здоровье
В Бурятии начался отлов грызунов из-за бубонной чумы в Монголии
Роспотребнадзор по Республике Бурятия организовал в приграничных с Монголией районах отлов мышевидных грызунов и их проверку на наличие микроба чумы.
Коммерсантъ 02:25
Кино
Создатели «Пацанов» выпустят короткометражку про Билли Бутчера
Шоураннер сериала «Пацаны» Эрик Крипке в свежем интервью Collider рассказал, что к выпуску готовится специальная короткометражка, посвященная Билли Бутчеру в исполнении Карла Урбана.
Popcornnews.ru 03:00
Шоу-бизнес
Иван Телегин прятал имущество от Пелагеи и присвоил деньги
Помощник адвоката Пелагеи заявил, что за время брака семья приобрела квартиру стоимостью 30 млн руб. Она была оформлена на Ивана Телегина.
Территория новостей 05:24
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Шоу-бизнес
Захарова рассказала о расслабляющем ее хобби
Известия 05:24
Общество
«Аэрофлот» оставил 71 животное в Шанхае из-за подозрений в контрабанде
Как сообщает РИА Новости, официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин заявил, что на вывозной рейс пришли 39 пассажиров с клетками, в которых было 71 животное.
Невские Новости вчера в 10:13
Авто
Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
В Сети появились первые изображения внедорожника УАЗ "Патриот" новой генерации, за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо".
Новые автомобили 03:41
Культура
Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе
Evo-rus.com вчера в 02:14
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Лидер партии "За правду", писатель Захар Прилепин представил предвыборную программу, в которую включено предложение провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
Инфорос вчера в 04:03
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
«Норильский никель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива по Норильском.
Коммерсантъ 04:21
Здоровье
Медики Алтайского края получат выплаты в июле
Медики Алтайского края получат выплаты в июле за работу в ковидных госпиталях, сообщил во время онлайн-брифинга 8 июля глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.
АМИТЕЛ 04:57
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Российская газета вчера в 04:41
Здоровье
Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков
Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com вчера в 07:24
Футбол
В «Локомотив» перейдёт аргентинский вратарь Гидо Эррера
Авторитетный аргентинский журналист Маркос Торрехон рассказал о том, что вратарь команды «Тальерес» Гидо Эррера следующий сезон начнёт в московском «Локомотиве».
ГЛАС.RU 03:43
Шоу-бизнес
Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики
Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики Напомним, что в середине апреля группа MBAND объявила о распаде после шести лет существования.
Вокруг ТВ вчера в 10:05
Гаджеты
Составлен рейтинг самых быстрых бюджетных Android-смартфонов 2020 года
Итоги рейтинга поступили от программы для тестирования производительности устройств AnTuTu.
Evo-rus.com 06 июля в 02:16
Происшествия
Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции
ТАСС 06 июля в 11:34
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Гаджеты
Раскрыта новая схема мошенничества при продаже смартфонов
Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества при продаже смартфона.
TV BRICS 05:12
Общество
ФСБ прослушивала телефон и читала почту Ивана Сафронова
Накануне господина Сафронова арестовали до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ), его подозревают в передаче данных чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США.
Коммерсантъ 04:41
Политика
В ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму
В Госдуму внесён проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.
RT на русском 03:39
Происшествия
Туристы забили тюленя ради эффектных снимков и попали на видео
В Казахстане туристы забили тюленя ради эффектных снимков.
Lenta.ru вчера в 15:48
Кино
Флоренс Пью придёт на смену Скарлетт Йоханссон в киновселенной Marvel
Персонаж Флоренс Пью («Солнцестояние», «Маленькие женщины») — Елена Белова — станет новой супергероиней в киновселенной Marvel и заменит Наташу Романофф.
Портал Субкультура вчера в 11:57
Наука
Черная малина защищает кожу от аллергических реакций
Черная малина защищает кожу от аллергических реакций. Об этом сказано в исследовании Университета штата Огайо.
Piter.tv вчера в 09:04
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский вдвоем отдыхают на Черном море
Популярный певец Сергей Лазарев не стал исключением. Компанию ему составил Алекс Малиновский.
Что происходит 05:07
Общество
Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч
Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 700 792.
RT на русском 03:32
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12