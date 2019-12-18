Общество
КоммерсантъАветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok
Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok. Конфликт, начавшийся между сторонами в 2018 году, касался опциона на 9,99% акций банка «Восточный».
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с чего всё началось
Контекст В августе 2016 года Майкл Калви и Артем Аветисян договорились объединить "Восточный" и "Юниаструм". В объединенном банке кипрская структура Baring Vostok — Evison — получила 51,6%, "Финвижн" Артема Аветисяна — 32%, его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов — 4,8 и 3,2% соответственно.РБКвчера в 16:00
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«Каролина» победила «Виннипег» в матче НХЛ
Армия и оружие
В Генштабе заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту
Сценарии интенсивных военных учений стран — участниц НАТО говорят о целенаправленной подготовке альянса к крупномасштабному военному конфликту.
Политика
Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Происшествия
Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве
Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Общество
Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы
«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».
Общество
В Японии заявили о задержании на Курилах пяти рыболовных судов
Генсек правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил о задержании российскими пограничниками в водах южной части Курил пяти японских рыболовных судов вместе с экипажем из-за возможного несоответствия объёма вылова заявленному в документах.
Шоу-бизнес
Нарколог назвал причину срыва Даны Борисовой
Доктор объяснил, что у Даны Борисовой эмоциональная дисрегуляция.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису
Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
Политика
Bloomberg: США признали беспомощность перед «Северным потоком — 2»
Американские власти признают, что уже не могут помешать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента США.
Единоборства
Ян и Магомедшарипов вошли в топ-3 рейтингов UFC
Общество
Сотовые операторы предупредили о повышении цен
«Билайн» предупредил абонентов безлимитных архивных тарифов о повышении цен с 16 января 2020 года, отмечает газета.
Общество
В России могут ввести штраф за ложную маркировку товаров по ГОСТу
Для производителей могут ввести отдельный штраф до 800 тыс. рублей в случае предоставления ложной информации о соответствии их продукции ГОСТу.
Политика
РБК: Калужский губернатор Анатолий Артамонов уйдет в Совет Федерации
Глава Калужской области Анатолий Артамонов, полномочия которого истекают в 2020 году, после отставки перейдет на работу в Совет Федерации.
Общество
ФАС одобрила проект о доступе провайдеров сети к инфраструктуре домов
Федеральная антимонопольная служба России поддержала проект о предоставлении интернет-провайдерам безвозмездного доступа к инфраструктуре многоквартирных домов для оказания телекоммуникационных услуг.
Шоу-бизнес
Хирург раскрыл секрет молодости 72-летней Софии Ротару
Пластический хирург объяснил, почему певица София Ротару в свои 72 года выглядит так молодо.
Политика
«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу
Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
Общество
Опубликовано фото макета советского истребителя пятого поколения С-22
Фото: ОКБ Сухого (буклет к 80-летию) На представленной фотографии показан полноразмерный макет уникального истребителя с аэродинамической компоновкой, предусматривавшей применение крыла обратной стреловидности.
Общество
Агрегаторы такси уравняют в ответственности с перевозчиками
Согласно законопроекту, главным условием работы агрегаторов станет введение солидарной ответственности за вред, причиненный здоровью пассажира или его багажу, в случае аварии или другого происшествия.
Технологии
В WhatsApp найдена уязвимость в групповых чатах
В популярном мессенджере WhatsApp была найдена уязвимость, которая мешает создавать групповые чаты и работать с ними.
Общество
В России хотят уволить 25 млн человек
В России предложили уволить 25 млн человек.
Политика
Белый дом отклонил резолюцию о признании геноцида армян
Резолюция Сената США о признании геноцида армян в 1915 году в Османской империи была отклонена администрацией президента Соединенных Штатов, 17 декабря сообщает издание The Hill.
Происшествия
В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара
Энергетика
СМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале
«Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал газохимического комплекса по производству полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений.
Авто
Новый документ на автомобили появится в России
В России планируют ввести новый документ на транспортные средства. Как сообщает ToDay News Ufa, новый документ будет выглядеть как этикетка.
Происшествия
ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей
В ООН подтвердили, что груз метадона, летевший в Таджикистан и задержанный в аэропорту "Внуково", был направлен в рамках программы ПРООН по профилактике ВИЧ, но с неверной маркировкой, организация находится в контакте с российскими властями для решения этого вопроса, заявил РИА Новости представитель Программы развития ООН.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Политика
Россия расширила список запрещенных товаров с Украины
Россия расширила перечень товаров, ввоз которых с Украины запрещен.