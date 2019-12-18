Общество

КоммерсантъКоммерсантъАветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok. Конфликт, начавшийся между сторонами в 2018 году, касался опциона на 9,99% акций банка «Восточный».
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Артем Аветисян — РБК: «Мой статус не дает полномочий влиять на ФСБ»

Контекст В августе 2016 года Майкл Калви и Артем Аветисян договорились объединить "Восточный" и "Юниаструм". В объединенном банке кипрская структура Baring Vostok — Evison — получила 51,6%, "Финвижн" Артема Аветисяна — 32%, его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов — 4,8 и 3,2% соответственно.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Аветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok

Коммерсантъвчера в 22:40

Артем Аветисян готов заключить мировое соглашение с фондом Baring Vostok

Красная весна01:20

По спору банка «Восточный» и Baring Vostok может быть заключено мировое соглашение

Газета.Ru00:38

Baring Vostok инициировал уголовное дело против «Финвижн холдингс»

News.ru01:22

Владелец «Финвижн холдингс» сообщил, что Baring Vostok инициировал против него дело

ТАССвчера в 22:08

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:50

Аветисян заявил, что не видит риска санации или отзыва лицензии «Восточного»

Ведомостивчера в 18:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 01:44, Ашберн
Шоу-бизнес

Светлана Зейналова показала фото своей особенной дочери

ТВ Центр 16 декабря в 01:54
Хоккей

«Каролина» победила «Виннипег» в матче НХЛ

РИА Новости вчера в 23:36
Армия и оружие

В Генштабе заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту

Сценарии интенсивных военных учений стран — участниц НАТО говорят о целенаправленной подготовке альянса к крупномасштабному военному конфликту.
РБК вчера в 17:43
Политика

Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Газета.Ru вчера в 22:41
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru вчера в 09:53
Происшествия

Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве

Российская газета 01:19
Происшествия

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском вчера в 21:59
Общество

Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы

«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».
RT на русском вчера в 20:21
Общество

В Японии заявили о задержании на Курилах пяти рыболовных судов

Генсек правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил о задержании российскими пограничниками в водах южной части Курил пяти японских рыболовных судов вместе с экипажем из-за возможного несоответствия объёма вылова заявленному в документах.
RT на русском вчера в 22:56
Шоу-бизнес

Нарколог назвал причину срыва Даны Борисовой

Доктор объяснил, что у Даны Борисовой эмоциональная дисрегуляция.
Комсомольская правда вчера в 05:35
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису

Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
РИА Новости 01:37
Политика

Bloomberg: США признали беспомощность перед «Северным потоком — 2»

Американские власти признают, что уже не могут помешать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента США.
RT на русском 00:42
Единоборства

Ян и Магомедшарипов вошли в топ-3 рейтингов UFC

Чемпионат вчера в 12:38
Общество

Сотовые операторы предупредили о повышении цен

«Билайн» предупредил абонентов безлимитных архивных тарифов о повышении цен с 16 января 2020 года, отмечает газета.
Forbes вчера в 05:16
Общество

В России могут ввести штраф за ложную маркировку товаров по ГОСТу

Для производителей могут ввести отдельный штраф до 800 тыс. рублей в случае предоставления ложной информации о соответствии их продукции ГОСТу.
RT на русском вчера в 20:47
Политика

РБК: Калужский губернатор Анатолий Артамонов уйдет в Совет Федерации

Глава Калужской области Анатолий Артамонов, полномочия которого истекают в 2020 году, после отставки перейдет на работу в Совет Федерации.
БИЗНЕС Online 01:34
Общество

ФАС одобрила проект о доступе провайдеров сети к инфраструктуре домов

Федеральная антимонопольная служба России поддержала проект о предоставлении интернет-провайдерам безвозмездного доступа к инфраструктуре многоквартирных домов для оказания телекоммуникационных услуг.
RT на русском вчера в 21:51
Шоу-бизнес

Хирург раскрыл секрет молодости 72-летней Софии Ротару

Пластический хирург объяснил, почему певица София Ротару в свои 72 года выглядит так молодо.
Газета Кемерова вчера в 22:40
Политика

«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
РБК вчера в 14:39
Общество

Опубликовано фото макета советского истребителя пятого поколения С-22

Фото: ОКБ Сухого (буклет к 80-летию) На представленной фотографии показан полноразмерный макет уникального истребителя с аэродинамической компоновкой, предусматривавшей применение крыла обратной стреловидности.
KM.ru 01:14
Общество

Агрегаторы такси уравняют в ответственности с перевозчиками

Согласно законопроекту, главным условием работы агрегаторов станет введение солидарной ответственности за вред, причиненный здоровью пассажира или его багажу, в случае аварии или другого происшествия.
РБК 00:34
Технологии

В WhatsApp найдена уязвимость в групповых чатах

В популярном мессенджере WhatsApp была найдена уязвимость, которая мешает создавать групповые чаты и работать с ними.
ToDay News Ufa вчера в 12:34
Общество

В России хотят уволить 25 млн человек

В России предложили уволить 25 млн человек.
Krasnoyarskmedia.ru 00:05
Политика

Белый дом отклонил резолюцию о признании геноцида армян

Резолюция Сената США о признании геноцида армян в 1915 году в Османской империи была отклонена администрацией президента Соединенных Штатов, 17 декабря сообщает издание The Hill.
Красная весна вчера в 14:34
Происшествия

В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара

Газета.Ru 16 декабря в 05:39
Энергетика

СМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале

«Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал газохимического комплекса по производству полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений.
РБК вчера в 18:31
Авто

Новый документ на автомобили появится в России

В России планируют ввести новый документ на транспортные средства. Как сообщает ToDay News Ufa, новый документ будет выглядеть как этикетка.
ToDay News Ufa вчера в 23:36
Происшествия

ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей

В ООН подтвердили, что груз метадона, летевший в Таджикистан и задержанный в аэропорту "Внуково", был направлен в рамках программы ПРООН по профилактике ВИЧ, но с неверной маркировкой, организация находится в контакте с российскими властями для решения этого вопроса, заявил РИА Новости представитель Программы развития ООН.
РИА Новости вчера в 20:12
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости вчера в 09:02
Политика

Россия расширила список запрещенных товаров с Украины

Россия расширила перечень товаров, ввоз которых с Украины запрещен.
Lenta.ru вчера в 08:28
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Baring VostokБольше новостей по теме
Главное