Контекст В августе 2016 года Майкл Калви и Артем Аветисян договорились объединить "Восточный" и "Юниаструм". В объединенном банке кипрская структура Baring Vostok — Evison — получила 51,6%, "Финвижн" Артема Аветисяна — 32%, его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов — 4,8 и 3,2% соответственно.

с чего всё началось

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok. Конфликт, начавшийся между сторонами в 2018 году, касался опциона на 9,99% акций банка «Восточный».

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