Общество
КоммерсантъАветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok
Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok. Конфликт, начавшийся между сторонами в 2018 году, касался опциона на 9,99% акций банка «Восточный».
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с чего всё началось
Контекст В августе 2016 года Майкл Калви и Артем Аветисян договорились объединить "Восточный" и "Юниаструм". В объединенном банке кипрская структура Baring Vostok — Evison — получила 51,6%, "Финвижн" Артема Аветисяна — 32%, его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов — 4,8 и 3,2% соответственно.РБКвчера в 16:00
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Владелец «Финвижн холдингс» заявил, что Baring Vostok инициировал против него дело
Мой Брянсквчера в 23:22
Акционер «Восточного» Артем Аветисян не видит риска санации банка или отзыва лицензии
Ведомостивчера в 18:01
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Экономика
СМИ узнали о недовольстве силовиков идеей упростить доступ к недрам
Правительство может отклонить предложенный Минприроды законопроект, который предлагает увеличить порогового значение для золотоносных участков недр федерального значения с 50 до 200 т. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к министерству.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Общество
Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда
Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД.
Футбол
«Барселона» назвала заявку на матч с «Реалом»
Армия и оружие
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Политика
Врач Байдена рассказал о его здоровье
Предвыборный штаб кандидата в президенты США демократа Джо Байдена распространил медицинское освидетельствование, в котором говорится, что 77-летний кандидат здоров и может выполнять обязанности президента.
Политика
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В среду состоится финальное голосование палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Политика
Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса, убрав упоминание об этом из конституции страны.
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Российская телеведущая Ангелина Вовк призналась, что ее молодой любовник сделал ей предложение руки и сердца.
Авто
«АвтоВАЗ» запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4
По информации ТАСС, «АвтоВАЗ» объявил о запуске производства новой версии внедорожника Lada 4х4.
Хоккей
«Каролина» победила «Виннипег» в матче НХЛ
Общество
Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы
«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».
Футбол
Головин не спас «Монако» от вылета из Кубка французской лиги
«Монако» крупно уступил на своём поле «Лиллю» (0:3) в матче 1/8 финала Кубка французской лиги. На 19-й минуте отличился Виктор Осимхен.
Финансы
Курс валют сегодня: доллар и евро пошли вверх
В свою очередь, евро во вторник на открытии подорожал по сравнению с закрытием в пятницу, курс валюты ЕС вырос на семь копеек и составлял 69,68 рубля.
Шоу-бизнес
Нарколог назвал причину срыва Даны Борисовой
Доктор объяснил, что у Даны Борисовой эмоциональная дисрегуляция.
Общество
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Эксперты рассказали, чем может быть опасен снюс, который приобретает все большую популярность среди подростков.
Хоккей
Гол Кучерова помог «Тампе» одержать победу в матче с «Оттавой»
Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров открыл счёт в этом матче и забросил свою 11-ю шайбу в этом сезоне.
Общество
Казахстан направит на финансирование проекта «Байтерек» $233 млн
Казахстан планирует направить на финансирование создания на космодроме Байконур космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек" $233 млн.
Происшествия
На Сахалине трех сотрудников полиции осудили за пытки женщины
Троих сотрудников полиции на Сахалине приговорили к колонии общего режима за пытки задержанной ими женщины, информирует в среду пресс-служба областной прокуратуры.
Культура
Фотограф рассказал, почему не арестовывают работающего с ним Бэнкси
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Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Общество
Губернатор Магаданской области объявил 31 декабря выходным
Губернатор Магаданской области Сергей Носов в среду, 18 декабря, подписал указ, предполагающий перенос выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря.
Фигурное катание
Глава ФФККР отреагировал на скандал вокруг Загитовой
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал скандал вокруг олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая приняла решение приостановить карьеру.
Финансы
ФАС РФ хочет наказывать банки за «антиотмывочные» тарифы при переводах
Федеральная антимонопольная служба России хочет наказывать банки, которые используют прогрессивные комиссии при переводе средств от юрлиц и индивидуальных предпринимателей на счета физлиц, прикрываясь "антиотмывочным" законодательством, сообщили в пресс-службе ведомства.
Здоровье
Медики посоветовали женщинам избегать рождения детей после 40 лет
Именно поэтому медики посоветовали женщинам избегать рождения детей после 40 лет.
Музыка
Мазаев считает первый концерт Носкова после инсульта жалким зрелищем
После первой композиции Носков, опираясь на трость и держась за продюсера шоу Виктора Дробыша, подошел к краю сцены, чтобы поприветствовать зрителей.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Происшествия
Российская журналистка выругалась матом в эфире
Политика
В Раде заявили о неспособности Украины поставить Перу один Ан-178
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что концерн "Укроборонпром" не способен выполнить контракт на поставку Перу одного самолета Ан-178.