Общество
КоммерсантъАветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok
Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok. Конфликт, начавшийся между сторонами в 2018 году, касался опциона на 9,99% акций банка «Восточный».
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с чего всё началось
Контекст В августе 2016 года Майкл Калви и Артем Аветисян договорились объединить "Восточный" и "Юниаструм". В объединенном банке кипрская структура Baring Vostok — Evison — получила 51,6%, "Финвижн" Артема Аветисяна — 32%, его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов — 4,8 и 3,2% соответственно.РБКвчера в 16:00
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Армия и оружие
Генштаб предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту
Североатлантический альянс целенаправленно готовится к крупномасштабному военному конфликту - об этом свидетельствуют сценарии интенсивных военных учений блока, заявил на брифинге перед военными атташе иностранных государств начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
Политика
Зеленский предложил отобрать у Севастополя «специальный статус»
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
Политика
Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Политика
Правительство США получило право на доходы от книги Сноудена
Федеральный судья в городе Александрия (штат Виргиния, США) постановил, что правительство США имеет право на получение средств, вырученных от продажи книги "Личное дело" (Permanent Record), автором которой является бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр
Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Экономика
Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину
Согласно письму Evraz, РЖД рекомендовали российским грузоотправителям при поставках в Европу через территорию Украины выбирать экспедитора из предлагаемого списка.
Политика
Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
"Завтра палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, предоставленных нам конституцией, когда мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США (Дональда Трампа)", - говорится в заявлении, которое приводится на сайте Пелоси.
Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Политика
В ЛНР заявили о готовности к обмену удерживаемыми лицами до конца года
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева заявила о готовности провести обмен удерживаемыми лицами до конца 2019 года.
Происшествия
Жители Киргизии и Таджикистана устроили очередной конфликт на границе
Происшествия
Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве
Происшествия
Полицейских на Сахалине осудили за пытки женщины
Трое полицейских на Сахалине получили сроки за пытки задержанной женщины.
Происшествия
Журналистку сахалинского телеканала оштрафовали за мат в эфире
Журналистка ГТРК «Сахалин» Мария Кондиус, которая выругалась в прямом эфире новостного выпуска, получила выговор и была оштрафована.
Общество
Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда
Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД.
Кино
Российские зрители назвали лучшие фильмы 2019 года
Лучшим фильмом 2019 года, по мнению россиян, стала заключительная часть франшизы Marvel «Мстители: Финал».
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису
Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
Общество
Пользователей Сети удивил способ перевозки детей в украинском селе
Происшествия
На границе задержаны трое участников перестрелки под Ростовом
Ранее правоохранители задержали троих участников перестрелки, еще четверо были объявлены в международный розыск по обвинению в совершении убийства.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Политика
«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу
Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
Политика
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Общество
Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы
«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».
Политика
Джонсон запретил министрам посещать Давос для участия в форуме
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретил министрам посещать Всемирный экономический форум в Давосе.
Общество
«Яндекс» назвал самые популярные запросы в 2019 году
Аналитики «Яндекса» составили список тем, которые больше всего интересовали россиян в 2019 году.
Кино
В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»
Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Армия и оружие
В Сирии повторно испытали российские Су-57
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
Экономика
Счетная палата: Политика ЦБ привела к снижению конкуренции на финрынке
Программа Центробанка по развитию финансового рынка России оказалась недостаточно результативной, в частности, она привела к снижению конкуренции, заявили в Счетной палате (СП).
Армия и оружие
Более миллиона сирийцев вернулись домой с помощью Минобороны РФ
Около полумиллиона беженцев вернулись после окончания боевых действий в свои дома в Сирии благодаря помощи Минобороны РФ.