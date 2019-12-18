Общество

КоммерсантъКоммерсантъАветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok. Конфликт, начавшийся между сторонами в 2018 году, касался опциона на 9,99% акций банка «Восточный».
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с чего всё началось

Артем Аветисян — РБК: «Мой статус не дает полномочий влиять на ФСБ»

Контекст В августе 2016 года Майкл Калви и Артем Аветисян договорились объединить "Восточный" и "Юниаструм". В объединенном банке кипрская структура Baring Vostok — Evison — получила 51,6%, "Финвижн" Артема Аветисяна — 32%, его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов — 4,8 и 3,2% соответственно.
РБКвчера в 16:00

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По спору банка «Восточный» и Baring Vostok может быть заключено мировое соглашение

Газета.Ru00:38

Baring Vostok инициировал уголовное дело против «Финвижн холдингс»

News.ru01:22

Фонд Калви ответил на слова Аветисяна о готовности к мировому соглашению

РБК07:17

Владелец «Финвижн холдингс» сообщил об инициированном против себя уголовном деле

Московский Комсомолец03:40

Аветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok

Коммерсантъвчера в 22:40

Владелец «Финвижн холдингс» сообщил, что Baring Vostok инициировал против него дело

ТАССвчера в 22:08

Аветисян исключил риск санации или отзыва лицензии у «Восточного»

Ведомостивчера в 18:01
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Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском 03:30
Общество

В Великобритании родилась девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»

В Британии появился на свет ребенок с уникальной мутацией — девочка, о которой пишет таблоид Daily Mail, страдает от прежде не описанной разновидности генетической болезни, вызывающей деформацию костей.
Planet Today 04:47
Спорт

В Кремле заявили о награждении Колобкова орденом Александра Невского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о награждении главы Минспорта Павла Колобкова орденом Александра Невского.
РБК 06:12
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк пожаловались на преследования журналистов

Представители Анастасии Заворотнюк в своем Instagram-аккаунте опубликовали фотографии нескольких мужчин, обвиняя их в преследовании и попытке подкупа персонала больницы, в которой, предположительно, находится актриса.
Газета.Ru 06:32
Общество

Пескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева

Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена.
Lenta.ru 07:03
Политика

Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
РБК 06:24
Общество

В «грязной» российской нефти нашли смертельно опасное вещество

В загрязненной российской нефти, прокачка которой по нефтепроводу «Дружба» была приостановлена в апреле этого года из-за повышенного содержания хлорорганических соединений, была обнаружена смертельно опасная субстанция.
Lenta.ru 07:06
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
RT на русском 06:43
Политика

Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 1 января

Компания "Оператор ГТС Украины" и румынская компания Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии.
ТАСС 05:56
Политика

Власти Украины усложнили правила поездок граждан в Россию

Граждане Украины с 1 марта следующего года смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам.
РБК 05:53
Происшествия

В ООН назвали причины задержания тонны метадона во Внуково

В организации сообщили, что стоимость задержанной партии составляет $79,3 тыс. Партия метадона весом более тонны была обнаружена сотрудниками таможни московского аэропорта накануне.
РБК 04:01
Здоровье

Собянин: время нахождения пациентов в больницах Москвы сократилось в пять раз

Время нахождения пациентов в больницах Москвы после операций или в рамках медобследований сократилось в пять раз за последние годы - с 18 до 4 дней.
ТАСС 06:01
Общество

Внук экс-главы ФСО Мурова просит у Путина монополию на миграционный рынок России. Просто министр Колокольцев не тянет

Не секрет, что 24-летний Никита Муров является внуком экс-начальника ФСО Евгения Мурова и сыном председателя правления ПАО "ФСК ЕЭС" Андрея Мурова, а руководит он "Бронка групп" с конца 2017 года.
47 новостей 06:49
Политика

Скрипаль обругала британского посла после его заявления

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория раскритиковала заявление британского посла в России Лори Бристоу.
Национальная служба новостей 04:23
Армия и оружие

Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество

Fiat Chrysler и PSA договорились о слиянии

Американо-итальянский автомобильный концерн Fiat Chrysler (FCA) и французский автогигант Groupe PSA (производитель Peugeot, Citroen, Opel) подписали соглашение о слиянии, говорится в сообщении пресс-службы французского автоконцерна.
Ведомости 03:59
Политика

В Брюсселе 19 декабря пройдет трехсторонняя встреча по газу

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что 19 декабря в Брюсселе пройдет обсуждение транзита голубого топлива через Украину.
Pravda.Ru вчера в 04:51
Политика

США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
Lenta.ru вчера в 13:12
Происшествия

ФСБ задержала в Керчи судебных приставов за взятки

В крымском городе Керчь сотрудники республиканского УФСБ задержали начальник отдела судебных приставов, его заместителя и подчиненного за получении взятки.
Южная служба новостей 06:00
Политика

Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
РИА Новости вчера в 21:13
Здоровье

В столичный роддом из-за конфликта докторов с главврачом приехала Росгвардия

По словам лидера профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой, силовиков вызвал главный врач больницы Всеволод Галкин, который под предлогом капитального ремонта и закрытия учреждения якобы вынуждает врачей увольняться.
Lenta.ru 03:53
Общество

Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации

Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.
ТАСС 06:27
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Экономика

Центробанк предложил ужесточить правила выдачи ипотеки

Темпы роста задолженности по ипотечным кредитам в России остаются высокими. Об этом сообщается в докладе Центробанка РФ.
Вечерняя Москва вчера в 08:17
Наука

Ученые восстановили облик девушки из каменного века по куску жвачки

РИА Новости 07:09
Музыка

Билли Айлиш в день 18-летия показала свои детские выступления

Артистка, которой 18 декабря 2019 года исполняется 18 лет, показала ролики, в которых она поет и играет на разных инструментах, еще будучи дошкольницей.
Газета.Ru 03:14
Авто

В Киргизии открылся дилерский центр АвтоВАЗа

Совместный дилерский центр АвтоВАЗа и французского бренда Renault официально открылся в Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.
REGNUM 07:07
Здоровье

Ямальцев не пускают в бассейн без дорогой справки

Жителей Лабытнанги (ЯНАО) вынуждают проходить платные медосмотры, чтобы получить допуск в новый бассейн универсального спорткомплекса «Полярный».
URA.Ru вчера в 03:59
Экономика

На рынке смартфонов назвали главный тренд года

На фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров в 2019 году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% - в денежном.
Российская газета 04:28
Экономика

Счетная палата: Политика ЦБ привела к снижению конкуренции на финрынке

Программа Центробанка по развитию финансового рынка России оказалась недостаточно результативной, в частности, она привела к снижению конкуренции, заявили в Счетной палате (СП).
Российская газета 02:23
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