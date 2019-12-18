Контекст В августе 2016 года Майкл Калви и Артем Аветисян договорились объединить "Восточный" и "Юниаструм". В объединенном банке кипрская структура Baring Vostok — Evison — получила 51,6%, "Финвижн" Артема Аветисяна — 32%, его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов — 4,8 и 3,2% соответственно.

с чего всё началось

Возможно ли разрешение акционерного спора Артем Аветисян заявил о возможном мировом соглашении с фондом Майкла Калви. Об этом предприниматель, который судился с Baring Vostok за контроль над банком «Восточный», рассказал в интервью РБК.

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