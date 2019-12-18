Общество
КоммерсантъАветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok
Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok. Конфликт, начавшийся между сторонами в 2018 году, касался опциона на 9,99% акций банка «Восточный».
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с чего всё началось
Контекст В августе 2016 года Майкл Калви и Артем Аветисян договорились объединить "Восточный" и "Юниаструм". В объединенном банке кипрская структура Baring Vostok — Evison — получила 51,6%, "Финвижн" Артема Аветисяна — 32%, его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов — 4,8 и 3,2% соответственно.РБКвчера в 16:00
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Владелец «Финвижн холдингс» сообщил об инициированном против себя уголовном деле
Московский Комсомолец03:40
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Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника
Общество
«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году
Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.
Политика
Зеленский предложил отобрать у Севастополя «специальный статус»
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
Политика
Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины
Список товаров, ввоз которых в Россию с Украины запрещен, пополнился крахмалом, глюкозой и глюкозно-фруктозными сиропами, отдельным медицинским оборудованием (спринцовки, воздуховоды, кружки Эсмарха), радиаторами, котлами центрального отопления и частями насосов.
Наука
Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу
Ученые выяснили, для чего древние полинезийцы устанавливали истуканы на острове Пасхи.
Происшествия
Ограбление банка в Санкт-Петербурге попало на видео
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Как завершилась сага о Скайуокерах во вселенной «Звёздных войн»
Армия и оружие
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Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Общество
Дома и в компаниях бизнесмена Михаила Гуцериева начались обыски
В московской квартире и в офисах главы «Группы САФМАР» Михаила Гуцериева идут обыски. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Спорт
Сёмину вручили награду «Серебряной лани» в номинации «Лучший тренер»
72-летний наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин стал обладателем награды "Серебряная лань" в номинации "Лучший тренер", информирует официальный сайт Федерации спортивных журналистов России.
Происшествия
В МВД создана группа по пресечению правонарушений наркополицейскими
«В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков», — говорится на сайте ведомства.
Технологии
Эксперты «Роскачества» рассказали о безопасном использовании IP-камер
Эксперты Центра цифровой экспертизы автономной некоммерческой организации "Российская система качества" ("Роскачество") поделились рекомендациями по выбору и использованию беспроводной IP-камеры.
Политика
Патрушев предупредил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию
Обстановка в Афганистане продолжает ухудшаться, в стране укрепляется запрещенная в России группировка "Исламское государство", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Транспорт
Выезд из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму перекроют на один час
Армия и оружие
Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.
Политика
МИД России прокомментировал проект о децентрализации власти на Украине
Российский МИД обратил внимание на отсутствие в законопроекте о децентрализации власти на Украине упоминаний об особом статусе Донбасса.
Происшествия
Все станции московского метро получили сообщения о минировании
Все станции Московского метрополитена получили в среду днем анонимное сообщение с угрозой "минирования", проверяются также торговый центр "Европейский" и два районных суда, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Политика
В «Укрнафте» сообщили о победе в споре с Россией в швейцарском суде
Верховный суд Швейцарии оставило в силе решение по иску украинской компании «Укрнафта» к России о взыскании более $44 млн в качестве компенсации за утраченные в Крыму инвестиции.
Политика
Названа дата голосования по импичменту Трампа
Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась с заявлением к Демократической партии, в котором назвала дату голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Экономика
Из-за Эрнста «Первый канал» могут закрыть
Одним из важных бизнес-упущений, вменяемых Эрнсту, является очень позднее развитие интернет-направления.
Политика
Губернатор Калужской области перейдет в Совет Федерации
Глава Калужской области Анатолий Артамонов после отставки перейдет на работу в Совет Федерации, рассказали РБК два источника, близких к верхней палате Федерального собрания.
Происшествия
В музее объяснили инцидент с куполом над челябинским метеоритом
Купол над обломком челябинского метеорита в историческом музее Южного Урала мог самопроизвольно подняться 14 декабря из-за технического сбоя.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»
Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Общество
Девочка с «болезнью Бенджамина Баттона» родилась в Великобритании
Издательство Daily Mail 17 декабря рассказало историю о жизни двухлетней девочки, уроженки британского города Лестера, у которой после рождения диагностировали самое редкое на планете аутосомно-рецессивное заболевание – мандибулоакральную дисплазию.
Политика
Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Политика
Лавров указал на неготовность ЕС на равноправие с Россией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о попытках Брюсселя разделить Европу на "настоящую" и остальную.
Шоу-бизнес
Родить ребенка решилась молодая жена Петросяна
В начале декабря 30-летняя Татьяна Брухунова и 74-летний Евгений Петросян решили узаконить свои отношения, сообщает teleprogramma.pro.
Авто
Новый документ на автомобили появится в России
В России планируют ввести новый документ на транспортные средства. Как сообщает ToDay News Ufa, новый документ будет выглядеть как этикетка.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о суррогатной матери своих детей
Известный певец Сергей Лазарев в интервью изданию Hello! дал ответ на вопрос о суррогатной матери своих детей.