Общество

КоммерсантъКоммерсантъАветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok. Конфликт, начавшийся между сторонами в 2018 году, касался опциона на 9,99% акций банка «Восточный».
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с чего всё началось

Артем Аветисян — РБК: «Мой статус не дает полномочий влиять на ФСБ»

Контекст В августе 2016 года Майкл Калви и Артем Аветисян договорились объединить "Восточный" и "Юниаструм". В объединенном банке кипрская структура Baring Vostok — Evison — получила 51,6%, "Финвижн" Артема Аветисяна — 32%, его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов — 4,8 и 3,2% соответственно.
РБКвчера в 16:00

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Владелец «Финвижн холдингс» сообщил об инициированном против себя уголовном деле

Московский Комсомолец03:40

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News.ru01:22

Аветисян исключил риск санации или отзыва лицензии у «Восточного»

Ведомостивчера в 18:01

Аветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok

Коммерсантъвчера в 22:40

Владелец «Финвижн холдингс» сообщил, что Baring Vostok инициировал против него дело

ТАССвчера в 22:08

Baring объяснил уголовное преследование Аветисяна в Лондоне

РБК02:44

По спору банка «Восточный» и Baring Vostok может быть заключено мировое соглашение

Газета.Ru00:38
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