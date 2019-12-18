Общество
КоммерсантъАветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok
Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok. Конфликт, начавшийся между сторонами в 2018 году, касался опциона на 9,99% акций банка «Восточный».
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с чего всё началось
Контекст В августе 2016 года Майкл Калви и Артем Аветисян договорились объединить "Восточный" и "Юниаструм". В объединенном банке кипрская структура Baring Vostok — Evison — получила 51,6%, "Финвижн" Артема Аветисяна — 32%, его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов — 4,8 и 3,2% соответственно.РБКвчера в 16:00
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Владелец «Финвижн холдингс» сообщил об инициированном против себя уголовном деле
Московский Комсомолец03:40
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Политика
Власти Украины усложнили правила поездок граждан в Россию
Граждане Украины с 1 марта следующего года смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам.
Общество
Пескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева
Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена.
Армия и оружие
Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
Общество
Дума поддержала новые механизмы расселения аварийного жилья
Депутаты Госдумы большинством голосов приняли в третьем чтении законопроект, который предлагает новые механизмы расселения аварийного жилья.
Политика
В Кремле назвали главное событие 2019 года
Финансы
Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов
На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,52 рубля (плюс 7 копеек), курс евро — 69,68 рубля (плюс почти 7 копеек).
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Шоу-бизнес
Бородина похвалилась подарком от мужа за полмиллиона рублей
Телеведущая Ксения Бородина похвалилась подарком от мужа на Новый год. Это браслет из розового золота стоимостью 482 тысячи рублей.
Космос
Ракета «Союз» успешно стартовала с космодрома Куру
Ракета-носитель "Союз-СТ" с пятью европейскими спутниками успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в среду, заявил исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.
Экономика
Счетная палата: Политика ЦБ привела к снижению конкуренции на финрынке
Программа Центробанка по развитию финансового рынка России оказалась недостаточно результативной, в частности, она привела к снижению конкуренции, заявили в Счетной палате (СП).
Шоу-бизнес
Дана Борисова вызвала скорую, чтобы снять ломку
Дана Борисова вызвала врачей с жалобой на головные боли и неважное самочувствие.
Происшествия
В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом
Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Политика
Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»
Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
Космос
Live: первый запуск нового космического корабля CST-100
Миссия с говорящим названием Orbital Flight Test станет первым полетом космического корабля CST-100.
Политика
Bloomberg: США признали бесполезность мер по «Северному потоку — 2»
Санкции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" не смогут остановить его строительство, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме.
Экономика
Стали известны детали приватизации на 2020-2022 годы
На совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова 10 декабря рассматривалась возможность отчуждения 25% акций РЖД и госкорпорации «ДОМ.РФ», а также 50% «Почты России» и Россельхозбанка («Известия» ознакомились с предложениями ведомств).
Общество
Внук экс-главы ФСО Мурова просит у Путина монополию на миграционный рынок России. Просто министр Колокольцев не тянет
Не секрет, что 24-летний Никита Муров является внуком экс-начальника ФСО Евгения Мурова и сыном председателя правления ПАО "ФСК ЕЭС" Андрея Мурова, а руководит он "Бронка групп" с конца 2017 года.
Футбол
«Барселона» дома обыграет «Реал Мадрид» в Эль-Класико 18 декабря
Матч 10-го тура был перенесен на 18-ое декабря из-за протестных акций в столице Каталонии.
Футбол
ЦСКА зимой усилится несколькими игроками
В ближайшее трансферное окно ЦСКА пополнят несколько игроков. Об этом заявил известный комментатор Нобель Арустамян. сообщает «Мaтч ТВ».
Происшествия
На Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Футбол
Миодраг Божович: Соболев молодой парень, у него закружилась голова
Соболев начинал сезон, думая только о голах. Когда начались слухи об уходе - у него закружилась голова.
Общество
«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году
Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.
Шоу-бизнес
77-летняя Ангелина Вовк объявила о свадьбе с молодым любовником
Ангелина Вовк подтвердила данную информацию. По ее словам, Михаил Куницын действительно сделал ей предложение.
Политика
В Брюсселе 19 декабря пройдет трехсторонняя встреча по газу
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что 19 декабря в Брюсселе пройдет обсуждение транзита голубого топлива через Украину.
Общество
В «грязной» российской нефти нашли смертельно опасное вещество
В загрязненной российской нефти, прокачка которой по нефтепроводу «Дружба» была приостановлена в апреле этого года из-за повышенного содержания хлорорганических соединений, была обнаружена смертельно опасная субстанция.