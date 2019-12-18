Общество

КоммерсантъКоммерсантъАветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok. Конфликт, начавшийся между сторонами в 2018 году, касался опциона на 9,99% акций банка «Восточный».
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с чего всё началось

Артем Аветисян — РБК: «Мой статус не дает полномочий влиять на ФСБ»

Контекст В августе 2016 года Майкл Калви и Артем Аветисян договорились объединить "Восточный" и "Юниаструм". В объединенном банке кипрская структура Baring Vostok — Evison — получила 51,6%, "Финвижн" Артема Аветисяна — 32%, его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов — 4,8 и 3,2% соответственно.
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ТАССвчера в 22:08

Фонд Калви ответил на слова Аветисяна о готовности к мировому соглашению

РБК07:17

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Газета.Ru00:38

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Коммерсантъвчера в 22:40

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News.ru01:22

Аветисян исключил риск санации или отзыва лицензии у «Восточного»

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