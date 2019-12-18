Экономика
РБКАветисян заявил об инициировании против него уголовного дела в Лондоне
Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал о попытке фонда Baring Vostok — его оппонентов по корпоративному конфликту в банке «Восточный» — «конструировать» лично против него уголовное дело в Великобритании.
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с чего всё началось
Через несколько месяцев после возбуждения дела против Калви Аветисян с партнерами получили контроль над «Восточным», реализовав по решению амурского суда опцион почти на 10% акций «Восточного». Сам Аветисян о конфликте и уголовном деле публично почти не высказывался.РБК16:00
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Командующий ВВС США Чарльз Браун заявил, что размещение в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) американских ракет средней или меньшей дальности укрепило бы безопасность США.
Происшествия
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Происшествия
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