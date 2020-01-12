Армия и оружие
RT на русскомСША прокомментировали обстрел авиабазы Балад в Ираке
В Центральном командовании Вооружённых сил США (CENTCOM) прокомментировали обстрел базы Военно-воздушных сил Ирака Балад.
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Футбол
Суарес перенес операцию и пропустит четыре месяца
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию в связи с травмой мениска правого колена.
Футбол
Бывший защитник «Ростова» Сигурдссон перешел в «Копенгаген»
Ранее Рагнар уже выступал за Копенгаген с 2011 по 2014 годы, выиграв чемпионат и Кубок Дании, после чего перешел в свой первый российский клуб Краснодар.
Политика
Фельдмаршал Хафтар прибыл в Москву
Ожидают в Москве и главу Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.
Кино
«Холоп» третьим из российских фильмов собрал 2 млрд рублей в прокате
Всего с 1 по 8 января россияне потратили на билеты в кино 4,1 млрд рублей, при этом 83% от суммы приходятся на российские фильмы.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Футбол
Гвардиола сравнил Агуэро и Месси
Технологии
Энтузиасты выпустили S.T.A.L.K.E.R. на Android
Фанаты портировали игру «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» на Android.
Футбол
«ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью в чемпионате Франции
"Пари Сен-Жермен" и "Монако" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча в Париже завершилась со счетом 3:3.
Происшествия
Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Биатлон
Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку с общего старта на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Происшествия
Вылетевший в Ставрополь SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100-95, выполнявший рейс из SU W1368 из Шереметьево в Ставрополь, вернулся в аэропорт из-за возможных проблем с двигателем.
Армия и оружие
Опубликовано видео сближения кораблей США и России в Аравийском море
Экономика
Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов
Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
Происшествия
Сбитая в день рождения Рената Литвинова заявила, что была трезва
Актриса и режиссер Рената Литвинова, которую в воскресенье, 12 января, сбила машина в центре Москвы, обратилась к врачу.
Общество
СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.
Общество
Оценки по трем предметам в школьных аттестатах заменят зачетами
Новые правила выдачи школьных аттестатов позволят учителям ставить "зачтено" по музыке, физкультуре и изобразительному искусству, рассказала министр просвещение Ольга Васильева.
Футбол
Игроки «Зенита» проходят медосмотр перед вылетом в Катар
Сине-бело-голубые начали проходить зимний медосмотр в ММЦ «СОГАЗ».
Армия и оружие
США заявили о готовности к переговорам с Ираном без условий
Соединенные Штаты готовы возобновить переговоры с Ираном для деэскалации обстановки в ближневосточном регионе, говорится в письме в ООН.
Футбол
«Ювентус» обыграл «Рому» и возглавил чемпионат Италии
Туринский "Ювентус" в матче 19 тура итальянской Серии А обыграл в гостях "Рому" с результатом 2:1. Эта победа позволила чемпионам Италии вернуться на первое место и выиграть первый круг.
Шоу-бизнес
Галина Польских опровергла сообщения о госпитализации
Наука
Изучение метеоритов помогает понять больше о мантии Земли
Общество
Семь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
Авто
Появились первые фотоснимки нового серийного кроссовера Genesis GV80
В интернете появились первые фото серийного кроссовера Genesis GV80.
Футбол
Тарасов о сборах с «Рубином»: «Очень ждал возвращения в футбол»
Политика
Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку
"12 января президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба направил в Народное Собрание - парламент Республики Абхазия документ о сложении полномочий", - говорится в сообщении.
Автоспорт
Этап «Дакара» отменен из-за смерти мотогонщика
Общество
Герман Стерлигов объяснил пользу подорожания черного хлеба для россиян
Менеджер считает, что в такой ситуации имеется своя польза. Ряд экспертов предсказали скачок цен на хлеб на фоне рекордного неурожая ржи.
Экономика
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.