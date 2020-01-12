Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомСША прокомментировали обстрел авиабазы Балад в Ираке

В Центральном командовании Вооружённых сил США (CENTCOM) прокомментировали обстрел базы Военно-воздушных сил Ирака Балад.
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Помпео возмутился обстрелом авиабазы в Ираке

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Вылетевший в Ставрополь SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100-95, выполнявший рейс из SU W1368 из Шереметьево в Ставрополь, вернулся в аэропорт из-за возможных проблем с двигателем.
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Изучение метеоритов помогает понять больше о мантии Земли

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Появились первые фотоснимки нового серийного кроссовера Genesis GV80

В интернете появились первые фото серийного кроссовера Genesis GV80.
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