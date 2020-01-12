Американские военнослужащие не присутствовали на подвергшейся в воскресенье ракетному удару авиабазе Балад в Ираке. Об этом заявил официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", которая осуществляется в Ираке и Сирии коалицией, возглавляемой США.

На обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США

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