Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаНа обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США

Американские военнослужащие не присутствовали на подвергшейся в воскресенье ракетному удару авиабазе Балад в Ираке. Об этом заявил официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", которая осуществляется в Ираке и Сирии коалицией, возглавляемой США.
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Помпео возмутился обстрелом базы в Ираке и призвал власть найти виновных

News.ruвчера в 20:01

Персонал США не пострадал при обстреле авиабазы в Ираке

РЕН ТВвчера в 14:12

Помпео возмутился обстрелом авиабазы в Ираке

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Помпео возмущён обстрелом авиабазы в Ираке

RT на русскомвчера в 16:54

Помпео возмущен обстрелом иракской авиабазы

ТАССвчера в 16:52

Авиабаза с военными США в Ираке подверглась ракетной атаке

Газета.Ruвчера в 15:35

Помпео возмутился обстрелом американской авиабазы в Ираке

РБКвчера в 18:29
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 17:09
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Накануне.Ru 11 января в 04:04
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RT на русском вчера в 22:00
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Режиссер подтвердила, что ее сбила иномарка на пешеходном переходе, и в своем Instagram вспомнила строки из стихотворения Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку».
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На Иткульском спиртзаводе планируют разливать виски

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Алтапресс вчера в 23:18
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Оксана Самойлова начала сильно поправляться на 9-м месяце беременности

Как сказала Оксана Самойлова, ее сильно удивила новость о грядущем пополнении, поскольку на протяжении продолжительного времени она даже не знала о своем положении.
OAnews вчера в 12:07
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В Новосибирске умер захлебнувшийся в аквапарке мальчик

В больнице Новосибирска умер 16-летний мальчик, который захлебнулся в местном аквапарке.
РБК вчера в 23:18
Происшествия

Группа неизвестных напала на евреев с ножами и палками на Украине

Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.
Газета.Ru вчера в 04:12
Общество

СКР: российских журналистов в ЦАР убили с целью ограбления

В июле 2018 г. в ЦАР погибли трое российских журналистов: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.
Ведомости вчера в 16:38
Общество

Тысячи килограммов моркови сбросили животным с вертолетов в Австралии

"Сегодня сотрудники сбросили тысячи килограммов еды (в основном, сладкого картофеля и моркови)", - написал он.
Газета.Ru вчера в 05:11
Происшествия

Во Владивостоке массово эвакуируют школы после сообщений о минировании

Сообщения о минировании школ заставляют проводить эвакуации во многих школах Владивостока, к настоящему времени стало известно о чрезвычайных происшествиях ещё в нескольких школах города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 20:14
Происшествия

Superjet, вылетевший в Ставрополь, экстренно вернулся в Шереметьево

Решение вернуться в московский аэропорт Шереметьево принял экипаж самолета Sukhoi SuperJet 100, выполнявшего рейс Москва — Ставрополь, передает 13 января ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Красная весна вчера в 17:04
Происшествия

В Екатеринбурге нашлась пропавшая школьница

В Екатеринбурге нашлась 13-летняя девочка, которую искали с 31 декабря. Как сообщили в полиции, школьница сама вернулась домой 12 января.
Екатеринбург в интернете вчера в 23:39
Политика

Президент Абхазии Хаджимба ушёл в отставку

RT на русском вчера в 12:27
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Рецензия на сериал «Дракула»: Это новый «Шерлок», но вы еще не знаете, почему

Оба сценариста уже работали вместе над сериалом "Шерлок", а Моффат, к тому же, был шоураннером сериала "Доктор Кто" с 2010 по 2016 год.
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Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») подорожает.
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Общество

В России поменяют систему оплаты труда учителей

Правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые введут единую модель формирования оплаты труда учителей на федеральном уровне.
РИА Новости вчера в 14:59
Хоккей

«Нью-Джерси» прервал победную серию «Тампы», Гусев набрал 1 очко

«Дэвилз» выиграли 2-й матч подряд и прервали победную серию «Лайтнинг», которая насчитывала 10 встреч.
Sport24.ru вчера в 21:39
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В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО

РИА Новости вчера в 21:14
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В Москву прибыл ливийский маршал Хафтар

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.
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В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
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Представлен первый ноутбук с семью экранами

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Общество

Во Франции смягчили пенсионную реформу

Французское правительство решило временно отказаться от положения пенсионной реформы, разрешающего получать полную пенсию с 64 лет.
Piter.tv 11 января в 14:37
Автоспорт

Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»

Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время прохождения седьмого этапа ралли-рейда «Дакар».
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Соцсети: в Заринске впервые за 10 лет поставлен диагноз корь

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Акулы съели немецкого футболиста в Австралии

Немецкий футболист Эрик Биригитти погиб во время отпуска в Австралии.
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Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна

Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 17:08
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Saudi Aramco увеличила стоимость своего IPO до $29,4 млрд

Благодаря реализации дополнительного пакета акций Saudi Aramco увеличила стоимость своего IPO до $29,4 млрд.
Коммерсантъ вчера в 10:47
Как работают Яндекс.Новости?
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