Армия и оружие
Российская газетаНа обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США
Американские военнослужащие не присутствовали на подвергшейся в воскресенье ракетному удару авиабазе Балад в Ираке. Об этом заявил официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", которая осуществляется в Ираке и Сирии коалицией, возглавляемой США.
Читать в источнике
Оценить507
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из клиники
Происшествия
СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
Здоровье
В Якутии из-за вспышки кори было заказано еще 40 тысяч доз вакцин
Для нужд Якутии заказано дополнительно 40 тысяч вакцин против кори. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
Экономика
Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков
За первые семь месяцев 2019 года Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков.
Происшествия
Рената Литвинова пристыдила сбившую ее автомобилистку
Режиссер подтвердила, что ее сбила иномарка на пешеходном переходе, и в своем Instagram вспомнила строки из стихотворения Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку».
Экономика
На Иткульском спиртзаводе планируют разливать виски
Голландский холдинг Marussia Beverages, который выкупил Иткульский спиртзавод, планирует расширить производство в ближайшие годы, пишет «Коммерсант».
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова начала сильно поправляться на 9-м месяце беременности
Как сказала Оксана Самойлова, ее сильно удивила новость о грядущем пополнении, поскольку на протяжении продолжительного времени она даже не знала о своем положении.
Происшествия
В Новосибирске умер захлебнувшийся в аквапарке мальчик
В больнице Новосибирска умер 16-летний мальчик, который захлебнулся в местном аквапарке.
Происшествия
Группа неизвестных напала на евреев с ножами и палками на Украине
Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.
Общество
СКР: российских журналистов в ЦАР убили с целью ограбления
В июле 2018 г. в ЦАР погибли трое российских журналистов: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.
Общество
Тысячи килограммов моркови сбросили животным с вертолетов в Австралии
"Сегодня сотрудники сбросили тысячи килограммов еды (в основном, сладкого картофеля и моркови)", - написал он.
Происшествия
Во Владивостоке массово эвакуируют школы после сообщений о минировании
Сообщения о минировании школ заставляют проводить эвакуации во многих школах Владивостока, к настоящему времени стало известно о чрезвычайных происшествиях ещё в нескольких школах города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
Superjet, вылетевший в Ставрополь, экстренно вернулся в Шереметьево
Решение вернуться в московский аэропорт Шереметьево принял экипаж самолета Sukhoi SuperJet 100, выполнявшего рейс Москва — Ставрополь, передает 13 января ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Происшествия
В Екатеринбурге нашлась пропавшая школьница
В Екатеринбурге нашлась 13-летняя девочка, которую искали с 31 декабря. Как сообщили в полиции, школьница сама вернулась домой 12 января.
Политика
Президент Абхазии Хаджимба ушёл в отставку
Кино
Рецензия на сериал «Дракула»: Это новый «Шерлок», но вы еще не знаете, почему
Оба сценариста уже работали вместе над сериалом "Шерлок", а Моффат, к тому же, был шоураннером сериала "Доктор Кто" с 2010 по 2016 год.
Общество
Стоимость тарифов у сотовых операторов подорожает
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») подорожает.
Общество
В России поменяют систему оплаты труда учителей
Правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые введут единую модель формирования оплаты труда учителей на федеральном уровне.
Хоккей
«Нью-Джерси» прервал победную серию «Тампы», Гусев набрал 1 очко
«Дэвилз» выиграли 2-й матч подряд и прервали победную серию «Лайтнинг», которая насчитывала 10 встреч.
Армия и оружие
В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО
Политика
В Москву прибыл ливийский маршал Хафтар
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Гаджеты
Представлен первый ноутбук с семью экранами
Компания Expanscape объявила о создании первого в мире ноутбука с семью дисплеями. Они имеют различные диагонали и разрешение.
Экономика
Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада
Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.
Общество
Во Франции смягчили пенсионную реформу
Французское правительство решило временно отказаться от положения пенсионной реформы, разрешающего получать полную пенсию с 64 лет.
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время прохождения седьмого этапа ралли-рейда «Дакар».
Здоровье
Соцсети: в Заринске впервые за 10 лет поставлен диагноз корь
Сообщается, что результаты лабораторной проверки будут известны в ближайшие дни. В Заринске заболевания корью не было более 10 лет.
Происшествия
Акулы съели немецкого футболиста в Австралии
Немецкий футболист Эрик Биригитти погиб во время отпуска в Австралии.
Происшествия
Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Экономика
Saudi Aramco увеличила стоимость своего IPO до $29,4 млрд
Благодаря реализации дополнительного пакета акций Saudi Aramco увеличила стоимость своего IPO до $29,4 млрд.