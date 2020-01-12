Армия и оружие

REGNUMREGNUMАвиабаза с военными США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

На авиабазе «Балад» в Ираке, которая 12 января подверглась очередному ракетному обстрелу, размещаются также американские военнослужащие. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление иракских военных.
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