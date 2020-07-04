Ливийскую авиабазу с турецкими ЗРК показали на снимке со спутника, такое фото опубликовал Telegram-канал "Военный Осведомитель". Отмечается, что на Эль-Ватыя также будет развернута главная база турецких войск, которые поддерживают силы Правительства национального согласия (ПНС).

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Автоспорт Квят не смог завершить гонку на Гран-при Австрии из-за прокола колеса Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят из-за прокола колеса сошёл с трассы во время гонки на первом в сезоне этапе «Формулы-1» — Гран-при Австрии.

Политика Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга». 4,3K

Общество Глава Калмыкии захотел переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте 21 сентября 2019 года Бату Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии.

Футбол «Уфа» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ Уфа, 5 июля 2020, 19:01 — REGNUM Футболисты екатеринбургского «Урала» в выездном матче двадцать шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с «Уфой».

Шоу-бизнес Сати Казанова назвала сумму гонораров участников «Фабрики звезд» По словам знаменитости, гастроли «Фабрики звезд» длились на протяжении почти двух лет. Она также рассказала о заработке участников.

Происшествия В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер. 840

Происшествия Освобожден полицейский, обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда В США из тюрьмы в округе Хеннепин освободили под залог бывшего полицейского, обвиняемого в убийстве при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. 5

Армия и оружие Тегеран пригрозил врагам подземными «ракетными городами» «Нашим врагам известно, что в распоряжении армии и КСИР находятся подземные ракетные города, расположенные по всему побережью Персидского залива и Мекрана», — пояснил Тангсири.

Футбол «Зенит» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч РПЛ Артем Дзюба, Сердар Азмун и Малком выйдут в стартовом составе петербургского "Зенита" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", сообщается на официальном сайте турнира.

Космос Rocket Lab не смогла вывести спутники на орбиту Миссия Pics Or It Didn't Happen по доставке на орбиту семи малых космических спутников с помощью ракеты Electron провалилась, сообщила американская частная компания-разработчик носителя Rocket Lab. 12

Политика Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре". 116

Общество Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке Один из логистических партнеров Delivery Club вовремя не выплатил зарплату нескольким десяткам курьеров, в ближайшие дни задолженность перед работниками будет полностью погашена. 28

Технологии В России разработан новый метод обнаружения самолетов-невидимок Речь идет о принципиально новом способе обнаружения объектов, созданных по технологии "стелс", разработанном в Радиотехническом институте имени академика Минца. 63