Армия и оружие
Газета.RuАвиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Ливийскую авиабазу с турецкими ЗРК показали на снимке со спутника, такое фото опубликовал Telegram-канал "Военный Осведомитель". Отмечается, что на Эль-Ватыя также будет развернута главная база турецких войск, которые поддерживают силы Правительства национального согласия (ПНС).
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Футбол
Во вратаря клуба ПФЛ во время тренировки попала молния
БИЗНЕС Online 03:13
Автоспорт
Квят не смог завершить гонку на Гран-при Австрии из-за прокола колеса
Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят из-за прокола колеса сошёл с трассы во время гонки на первом в сезоне этапе «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
RT на русском 11:54
Общество
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Футбол
Тедеско недоволен, что игроки «Спартака» получают много карточек
Спорт-Экспресс вчера в 14:20
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 03 июля в 15:43
Общество
Глава Калмыкии захотел переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте
21 сентября 2019 года Бату Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии.
Новые Известия 12:57
Происшествия
В Таиланде задержали россиянку по подозрению в убийстве дочери
Аргументы и Факты 12:32
Футбол
«Уфа» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
Уфа, 5 июля 2020, 19:01 — REGNUM Футболисты екатеринбургского «Урала» в выездном матче двадцать шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с «Уфой».
REGNUM 12:01
Общество
Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин
На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru 11:00
Путешествия
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве.
Lenta.ru 11:20
Шоу-бизнес
Сати Казанова назвала сумму гонораров участников «Фабрики звезд»
По словам знаменитости, гастроли «Фабрики звезд» длились на протяжении почти двух лет. Она также рассказала о заработке участников.
Слово и Дело вчера в 08:51
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Происшествия
Освобожден полицейский, обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда
В США из тюрьмы в округе Хеннепин освободили под залог бывшего полицейского, обвиняемого в убийстве при задержании афроамериканца Джорджа Флойда.
Вести.Ru 12:35
Армия и оружие
Тегеран пригрозил врагам подземными «ракетными городами»
«Нашим врагам известно, что в распоряжении армии и КСИР находятся подземные ракетные города, расположенные по всему побережью Персидского залива и Мекрана», — пояснил Тангсири.
ИА Красная Весна 08:12
Футбол
«Зенит» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Артем Дзюба, Сердар Азмун и Малком выйдут в стартовом составе петербургского "Зенита" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", сообщается на официальном сайте турнира.
РИА Новости 12:27
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M41 получит аккумулятор емкостью 6800 мАч
Политическая Экспертиза 03:39
Космос
Rocket Lab не смогла вывести спутники на орбиту
Миссия Pics Or It Didn't Happen по доставке на орбиту семи малых космических спутников с помощью ракеты Electron провалилась, сообщила американская частная компания-разработчик носителя Rocket Lab.
Интерфакс 02:27
Политика
Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю
Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru 07:45
Общество
Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке
Один из логистических партнеров Delivery Club вовремя не выплатил зарплату нескольким десяткам курьеров, в ближайшие дни задолженность перед работниками будет полностью погашена.
РБК 06:32
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
Технологии
В России разработан новый метод обнаружения самолетов-невидимок
Речь идет о принципиально новом способе обнаружения объектов, созданных по технологии "стелс", разработанном в Радиотехническом институте имени академика Минца.
Российская газета 03:13
Политика
Путин заявил о «мине замедленного действия» в прежних конституциях
При создании Советского Союза в Договоре 1922 года было прописано право выхода.
BFM.ru 13:11
Происшествия
Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
Армия и оружие
Снайпера Зайцева в США назвали одним из лучших стрелков в истории
Piter.tv 03 июля в 08:54
Шоу-бизнес
Фото: госпитализирован актер Михаил Казаков
Российская газета 09:15
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия вчера в 21:16
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ
Польская компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн в счет недоплат за газ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу PGNiG Ежи Квечиньского.
Газета.Ru 02 июля в 13:39
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru 04:00