Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuАвиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Ливийскую авиабазу с турецкими ЗРК показали на снимке со спутника, такое фото опубликовал Telegram-канал "Военный Осведомитель". Отмечается, что на Эль-Ватыя также будет развернута главная база турецких войск, которые поддерживают силы Правительства национального согласия (ПНС).
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В Ливии уничтожили турецкую военную технику

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Источник: ВВС ЛНА нанесли удары по турецким ЗРК на базе Эль-Ватыя юго-западнее Триполи

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Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

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Опубликованы снимки авиабазы в Ливии с турецкими ЗРПК

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Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

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В Ираке опровергли информацию о ракетном обстреле аэропорта Багдада

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